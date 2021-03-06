Украинская компания подошла к прорыву в области лечения опухолей химиотерапией

Карина Бондаренко Онкология 13:28, 6.03.2021

Украинская стартап-компания Preci Biopharma начала работать над выращиванием органоидов злокачественных опухолей до 3-х суток. Исследование начали с 45 дней и смогли сократить время до 4-х суток.

Такую задачу поставили для улучшения лечения с помощью химиотерапий. Согласно собранным данным, около 50% первоначальных химиотерапий в Украине неэффективны и наносят вред пациентам с онкологией. Об этом рассказал президент фармацевтической компании Biopharma Константин Ефименко у себя в Facebook.

"Перед компанией Preci стоит задача довести выращивание органоидов злокачественных опухолей до 3х суток. Начали мы с 45 дней, как это было описано в Nature. На фото зрелый органоид, который мы научились выращивать за 4 дня. Осталось самое сложное, сократить этот строк на один день", – написал он.

Органоид, выращенный за 4 дня.
Константин Ефименко в Facebook

Ученые планируют провести первый скрининг более 50 разных химиотерапий, включая таргетные препараты, на этих органоидах.

По словам Ефименко, проблема с эффективностью химотерапий связана с тем, что большее количество назначений происходит на основании гистологии, меньшее на основании иммуногистохимии и ещё меньшее количество на основании секвенирования геннома.

"Огромный вопрос в качестве таких исследований. Уверен, патоморфология у нас в стране жестко буксует. Нужны изменения. Приближаем доступность нашей технологии для каждого украинца", – пояснил президент Biopharma.

Органоид вырастила украинская компания Preci.
Константин Ефименко в Facebook
Над исследованием работает Preci.
Константин Ефименко в Facebook
Скриншот.
Константин Ефименко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ежегодно около 65 тыс. украинцев умирают от рака и примерно 140 тысяч узнают о страшном диагнозе. Сейчас в стране зарегистрировано более 1 млн онкобольных, о чем говорит официальная статистика Минздрава Украины, и это далеко не предел.

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