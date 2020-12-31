Ученые выяснили, почему не удается вылечить некоторые формы рака

Ученые-биохимики Киотского университета в Японии выяснили, как действует механизм, из-за которого раковые клетки становятся устойчивыми к воздействию химиотерапевтических препаратов.

Об этом сообщило издание MedicalXpress. В 1986 году японский биохимик Казумицу Уэда впервые обнаружил, что белок под названием ABCB1 может переносить препараты из некоторых раковых клеток, делая их устойчивыми к лечению.

Как это происходит, оставалось загадкой на протяжении 35 лет.

И только сейчас коллеги Уэды разобрались в механизме работы белков-переносчиков ABC.

Они выполняют транспортные функции: импортируют питательные вещества в клетки, экспортируют токсичные соединения за их пределы и регулируют концентрацию липидов в клеточных мембранах.

ABCB1 является одним из этих белков и отвечает за экспорт токсичных соединений из клетки в жизненно важные органы, такие как мозг, яички и плацента. Однако иногда он также может экспортировать химиотерапевтические препараты из раковых клеток.

Ученые кристаллизовали белок ABCB1 до и после экспорта соединения. Затем они провели рентгеновские исследования, чтобы определить различия между двумя структурами.

Исследователи выяснили, что вещества, предназначенные для экспорта, попадают в полость ABCB1 в той части белка, что находится с внутренней части мембраны. Эти структурные изменения требует энергии, которую вырабатывают молекулы аденозинтрифосфата (АТФ).

Когда ионы магния связываются с АТФ, часть ABCB1 внутри клетки плотно упаковывается в себя, в результате чего ее полость сжимается, а затем закрывается. Это открывает ворота выхода белка.

"Этот механизм отличается от механизмов других белков-переносчиков. Мы ожидаем, что наша работа будет способствовать изучению других белков ABC, таких как те, которые участвуют в гомеостазе холестерина", – сказал Уэда.

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