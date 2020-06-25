Ученые создали революционное лекарство от неизлечимых форм рака

Ученые NHS создали революционное лекарство для пациентов с неизлечимыми формами рака.

Препарат "Энтерректиниб" – это так называемое противоопухолевое лекарство, которое может лечить многие виды заболеваний независимо от их расположения в организме, пишет Daily Mail.

Он отличается от обычных методов лечения, основанные на том, где возникла опухоль. Это второе подобное лекарство, получившее "зеленый свет".

Он предназначен для людей в возрасте от 12 лет, которые страдают от редких видов рака, называемых слиянием NTRK.

"Такие методы лечения, как энтректиниб, могут революционизировать методы лечения рака, направляя его на генетическую мутацию, которая активирует рост опухоли независимо от местоположения солидной опухоли", – сообщил ученый из NHS Мейндерт Бойсен.

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