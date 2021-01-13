Ученые сказали, как кофе снижает риск рака у мужчин

Алексей Титофф Онкология 02:15, 13.01.2021

Употребление нескольких чашек кофе каждый день может снизить риск появления рака простаты.

К такому выводу пришел ряд ученых из разных стран. В ходе исследования были изучены данные более 1 млн мужчин, из которых у почти 58 тысяч диагностировали рак простаты, передает Medical Xpress.

Результаты исследования показали, что каждая дополнительная ежедневная чашка кофе снижает относительный риск появления онкологического заболевания почти на 1%.

Ученые пояснили, что кофе улучшает метаболизм глюкозы, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием и влияет на уровень половых гормонов, которые могут влиять на возникновение и развитие рака простаты.

"Это исследование предполагает, что повышенное потребление кофе может быть связано со снижением риска рака простаты. Дальнейшие исследования по-прежнему необходимы для изучения основных механизмов и активных соединений в кофе. Если в дальнейшем будет доказана такая связь, то мужчинам может быть рекомендовано увеличить потребление кофе, чтобы потенциально снизить риск рака простаты", – отметили авторы научной работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли связь между употреблением кофе и риском заболеть раком легких.

Комментировать
Здоровье Онкология

Смотрите также

Борца, который вызвал на бой Усика, выгнали из Олимпийского колледжа

Патриотизм означает поддержку своей страны. Он не означает поддержку президента

На Винниччине похоронили молодую военную: мать двоих детей умерла на Донбассе

Кривая стезя Андрея Илларионова и Ко

На Закарпатье провели новый протест из-за цен на газ: Шмыгаль поручил СБУ начать проверки