Ученые сказали, как кофе снижает риск рака у мужчин

Употребление нескольких чашек кофе каждый день может снизить риск появления рака простаты.

К такому выводу пришел ряд ученых из разных стран. В ходе исследования были изучены данные более 1 млн мужчин, из которых у почти 58 тысяч диагностировали рак простаты, передает Medical Xpress.

Результаты исследования показали, что каждая дополнительная ежедневная чашка кофе снижает относительный риск появления онкологического заболевания почти на 1%.

Ученые пояснили, что кофе улучшает метаболизм глюкозы, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием и влияет на уровень половых гормонов, которые могут влиять на возникновение и развитие рака простаты.

"Это исследование предполагает, что повышенное потребление кофе может быть связано со снижением риска рака простаты. Дальнейшие исследования по-прежнему необходимы для изучения основных механизмов и активных соединений в кофе. Если в дальнейшем будет доказана такая связь, то мужчинам может быть рекомендовано увеличить потребление кофе, чтобы потенциально снизить риск рака простаты", – отметили авторы научной работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли связь между употреблением кофе и риском заболеть раком легких.