Раскрылась причина самого распространенного и опасного вида рака

Исследователи из бельгийского Университета Генда выяснили механизм возникновения одного из самых распространенных и опасных видов рака - колоректальной опухоли.

Соответствующий доклад они опубликовали в журнале Nature Cancer. Главным фактором развития воспаления оказалось просачивание кишечной микрофлоры через поврежденные стенки кишечника.

Ученые выявили причину рака толлстой кишки

Как выяснили ученые, защитный барьер кишечника травмируется из-за повышенной активности белка Zeb2. Его молекулы дают возможность бактериям проникать в эпителиальные ткани, что вызывает воспаление.

Оно провоцирует аномальное размножение клеток делением, что и является началом образования злокачественной опухоли.

Однако, как отмечают исследователи, использование антибиотиков широкого спектра действия на начальной стадии развития воспаления может полностью предотвратить возникновение онкологии.

В заключении ученые предположили, что отслеживание изменения микрофлоры и нацеливание на конкретные иммунные компоненты позволит разработать эффективные методы лечения рака толстой кишки.

Как писал OBOZREVATEL, ученые разработали новые химические препараты от онкологических заболеваний, в состав которых входит золото.

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