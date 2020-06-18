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/ Онкология

Раскрылась причина самого распространенного и опасного вида рака

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Исследователи из бельгийского Университета Генда выяснили механизм возникновения одного из самых распространенных и опасных видов рака - колоректальной опухоли.

Соответствующий доклад они опубликовали в журнале Nature Cancer. Главным фактором развития воспаления оказалось просачивание кишечной микрофлоры через поврежденные стенки кишечника.

Ученые выявили причину рака толлстой кишки

Ученые выявили причину рака толлстой кишки

Как выяснили ученые, защитный барьер кишечника травмируется из-за повышенной активности белка Zeb2. Его молекулы дают возможность бактериям проникать в эпителиальные ткани, что вызывает воспаление.

Оно провоцирует аномальное размножение клеток делением, что и является началом образования злокачественной опухоли.

Однако, как отмечают исследователи, использование антибиотиков широкого спектра действия на начальной стадии развития воспаления может полностью предотвратить возникновение онкологии.

В заключении ученые предположили, что отслеживание изменения микрофлоры и нацеливание на конкретные иммунные компоненты позволит разработать эффективные методы лечения рака толстой кишки.

Как писал OBOZREVATEL, ученые разработали новые химические препараты от онкологических заболеваний, в состав которых входит золото.

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