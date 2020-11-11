Ученые определили возможную главную причину развития рака

Ученые из США задумали выяснить, что именно превращает обычную клетку человека в злокачественную, вызывая онкологические заболевания. И обнаружили, что в этом процессе участвует усиление двух ключевых факторов: антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов.

Предположительно, это может являться основной причиной развития рака у человека. О своем открытии исследователи Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании написали в научной статье, которую опубликовал журнал Cell Metabolism.

В ней отмечается, что гены, чья избыточная активность провоцирует рак, заставляют некоторые клетки энергично бороться с активными формами кислорода и синтезировать вещества, помогающие клетке выжить и быстро расти.

Ученые заявили об определении главной причины развития рака

Исследователи заставили ген G6PD производить избыточное количество глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в клетках мышей и людей. Подчеркивается, что этот фермент активен почти во всех клетках организма и участвует в нормальном метаболизме углеводов.

По словам специалистов, научный эксперимент показал, что одна только сверхэкспрессия G6PD превращала человеческие клетки в раковые и приводила к опухолям у мышей.

Эксперты поясняют, что G6PD стимулирует выработку никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФН), критически важного кофермента для поддержания окислительно-восстановительного баланса (который предотвращает повреждение и гибель клетки), а также большого количества предшественников нуклеотидов.

Это, по мнению американских ученых, подтверждает, что антиоксиданты на самом деле поддерживают рост опухоли, а не уменьшают его. Кроме того, соединения, блокирующие биосинтез нуклеотидов, являются одними из самых успешных химиотерапевтических препаратов от рака.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли способ повысить эффективность лечения рака. Так, специалисты из Онкологического центра Розуэлл-Парк, США, обратили внимание на пропранолол – лекарство, которое широко применяется для контроля артериального давления.

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