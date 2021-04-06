Ученые объяснили, почему раковые клетки эффективно сопротивляются лечению

Раковые клетки сливаются, чтобы обновить гены для своих потомков, что хорошо для опухоли, но сложно для врачей и плохо для онкобольного человека.

Об этом говорится в научной статье, напечатанной в журнале Nature Ecology & Evolution, посвященному первому фундаментальному исследованию этих процессов, передает "Суспільне".

Для своих экспериментов группа ученых выбрала культуру клеток так называемого трижды негативного рака молочной железы. Чтобы увидеть процесс слияния раковых клеток, исследователи пометили клетки специальным белком, который светится определенным цветом. Часть – красным, а другую часть – зеленым. Благодаря этому через микроскоп можно отслеживать судьбу конкретных клеток и их потомков.

Через некоторое время исследователи обнаружили желтые клетки – те, в которых одновременно оказались оба белка. Это означает, что такие клетки образовались путем слияния двух "разноцветных".

Клетки, образовавшиеся путем слияния двух других, начинали делиться и образовывали целые новые "колонии". Но если клетка-основательница колонии содержала полный набор генов, который она получила от двух материнских клеток, то с каждым последующим делением ее потомки "теряли" те или иные ненужные им фрагменты генов.

В результате "население" одной колонии оказалось генетически очень неоднородным. Как будто оно появилось на свет в результате секса.

Интересно, что парасексуальный процесс, очень похожий на этот, встречается у некоторых грибов. В частности, так размножаются дрожжи кандида белеющая, которые живут в организме большинства людей и при определенных обстоятельствах могут вызвать заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, одним из ранних симптомов рака желудка может быть продолжающаяся диспепсия – несварение желудка. Также среди признаков, которые должны заставить человека насторожиться, – необъяснимая потеря веса, длительная усталость и другие.