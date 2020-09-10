Ученые назвали способ предотвратить смертельную стадию рака

Швейцарские ученые из Базельского университета, которые проводят исследования в поиске новых способов предотвращения развития рака, назвали причиной формирования метастазов недостаток кислорода в тканях.

Такие выводы они сделали в научной работе, которая была опубликована в журнале Cell Reports. Исследователи изучили степень снабжения кислородом злокачественных тканей опухоли молочной железы, пересаженной мышам. Также они наблюдали за процессом образования циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) — клеток, которые отрываются от первичного очага и мигрируют в новые ткани через кровоток.

По мнению ученых, различные области опухоли снабжаются кислородом по-разному. Гипоксия наблюдалась, как правило, там, где было меньше кровеносных сосудов: в ядре и в четко определенных периферических частях. Там, где возникали скопления ЦОК, также был дефицит кислорода. Научные работники объяснили это тем, что гипоксия заставляет раковые клетки покидать опухоль и проникать в ткани, более богатые кислородом.

Кроме того, ЦОК, образовавшиеся из-за гипоксии, быстрее образовывали метастазы и сокращали время выживания мышей. Чтобы снизить риск формирования вторичных опухолевых очагов, исследователи предлагают стимулировать образование новых кровеносных сосудов. Результаты опытов над грызунами показали, что количество кластеров ЦОК уменьшилось, у мышей образовалось меньше метастазов и они жили дольше, но при этом первичная опухоль увеличилась в размерах.

Ученые надеются, что их исследование поможет разработать новые клинические подходы по предотвращению метастазов.

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