Ученые назвали эффективный метод профилактики меланомы

Ежедневное использование солнцезащитного крема позволяет снизить как заболеваемость меланомой, так количество летальных случаев от нее.
Такой экономически выгодный способ профилактики оказался эффективнее раннего выявления болезни, передает Medscape.
В исследовании австралийские ученые сравнивали три разные подхода в борьбе с меланомой:
профилактика с использованием солнцезащитного крема;
раннее выявление с помощью ежегодных осмотров кожи всего тела у врача, начиная с 50 лет;
никакого вмешательства.
Как показали результаты, первичная профилактика на 44% снижает заболеваемость меланомой по сравнению с ранним выявлением и на 39% снижает прогнозируемую смертность. Благодаря использованию средств защиты от ультрафиолета было удалено на 27% меньше злокачественных опухолей из кератиноцитов, чем при ежегодных обследованиях кожи.
Кроме этого, важным является снижение социальных затрат почти на 22% по сравнению с программой раннего обнаружения.
MedOboz ранее сообщал, что благодаря целенаправленному и очень точному облучению, который известен как брахиотерапия, можно обеспечить лучший контроль над опухолью и предотвратить развитие побочных эффектов.
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