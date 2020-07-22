Ученые из США и Китая разработали метод, позволяющий по анализу крови обнаружить пять форм рака за четыре года до того, как появятся его первые признаки.

Как пишет журнал Nature Communications, тест, получивший название PanSeer, эффективно выявляет на самых ранних стадиях рак желудка, пищевода, легкого и печени, а также колоректальный рак.

Образцы крови для изучения собирали в рамках исследования, проводимого Университетом Фудань в Китае в период с 2007 по 2017 год. В нем участвовали более 120 тысяч человек. Уникальность исследования заключалась в том, что у специалистов был доступ к крови онкологических больных, взятой задолго до того, как у них был диагностирован рак традиционными методами.

Ученые научились распознавать рак за четыре года до его появления Фото: 1838.life

Ученые выполнили анализ образцов плазмы от 605 бессимптомных лиц, у 191 из которых позднее был диагностирован рак, 223 образцов от больных раком с подтвержденным диагнозом, а также 200 образцов первичной опухоли и нормальной ткани.

Это позволило авторам определить в крови маркеры раннего развития рака и разработать на их основе тест. В итоге новый метод выявил рак в 91 проценте случаев у людей, у которых не было симптомов, когда брался анализ крови, а диагноз был поставлен только спустя один-четыре года. С вероятностью 95 процентов тест определил отсутствие рака. Для пациентов, у которых рак уже был диагностирован на момент взятия крови, вероятность выявления по ранним маркерам составила 88 процентов.

"Конечная цель – использовать тест для регулярных анализов крови во время ежегодных медицинских осмотров", – сказал автор статьи Кунь Чжан (Kun Zhang), профессор и заведующий кафедрой биоинженерии в Калифорнийском университете в Сан-Диего.

Исследователи подчеркивают, что анализ PanSeer не предсказывает, у кого может развиться рак, а у кого нет. Он выявляет пациентов, у которых уже есть раковые образования, но они остаются бессимптомными для современных методов обнаружения.

Авторы надеются, что разработанный ими тест будет широко востребован для раннего скрининга пяти самых распространенных типов рака.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения считают, что в течение 20 лет, если сохранятся существующие тенденции, количество случаев заболевания раком может возрасти на 60%. Наиболее высоким (около 81%) рост будет в странах с низким и средним уровнем дохода.

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