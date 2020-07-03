Ученые нашли у голых землекопов качество, способное помочь в лечении рака

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что у африканских грызунов голых землекопов (Heterocephalus glaber) есть специальные иммунные системы, борющиеся с опухолями.

Как говорится в журнале Nature, команда исследователей обнаружила, что голые землекопы обладают исключительной устойчивостью к раку благодаря внутренней среде их организма, которая останавливает размножение раковых клеток.

Исследование продемонстрировало, что гены, ответственные за появление опухолей у других грызунов, могут также вызвать превращение в опухолевые клетки и клеток голых землекопов. Поэтому ученые предположили, что устойчивость к раку обеспечивается микросредой – сложной системой клеток и веществ, контактирующих с клеткой, включая иммунную систему. Взаимодействие с этой средой останавливает развитие опухоли на начальной стадии.

"Результаты оказались для нас неожиданными и полностью изменили наше понимание устойчивости к раку у голых землекопов. Если мы сможем понять, что особенного в иммунной системе этих животных и как она защищает их от рака, то мы сможем и разработать меры по профилактике этого заболевания у людей", – заявил один из авторов исследования Валид Халед.

Исследователи проанализировали 79 различных клеточных линий, выращенных из пяти различных тканей (кишечника, почек, поджелудочной железы, легких и кожи) 11 особей голых землекопов. В клетки при помощи специально сконструированных вирусов были внесены гены, вызывающие рак у мышей и крыс.

"К нашему удивлению, инфицированные клетки голых землекопов начали размножаться и быстро образовывать колонии. Из этого ускоренного роста мы поняли, что они стали опухолевыми", – рассказал ведущий автор исследования Фазал Хади.

Затем ученые ввели эти клетки мышам, и через несколько недель у мышей образовались опухоли. Этот результат указывает, что среда организма голого землекопа предотвращает развитие рака, хотя в предыдущих исследованиях предполагалось, что врожденная особенность клеток этого грызуна не позволяет им стать раковыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в экспериментах с клетками человека и живыми мышами исследователи показали, что отключение механизма – с помощью наркотиков или манипулирования генами – искалечило раковые клетки и препятствовало их способности к распространению.