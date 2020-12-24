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/ Онкология

Ученые нашли связь между риском развития рака и ВИЧ-инфекцией

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Наличие ВИЧ-инфекции в организме женщины увеличивает риск развития рака шейки матки (РШМ) в шесть раз.

К такому выводу пришли ученые из Технического университета Мюнхена, передает MedicalХpress.

Целью исследования было рассчитать процент женщин, живущих с ВИЧ, среди больных раком шейки матки. Авторы обнаружили, что 5,8% всех новых случаев РШМ во всем мире в 2018 году были диагностированы у женщин с ВИЧ-инфекцией. Это эквивалентно 33 000 случаев в год, 85% из которых приходятся на страны Африки.

Исследователи считают, что связь между РШМ и вирусом иммунодефицита человека вполне вероятна. На основании полученных результатов можно предположить, что ВИЧ-инфекция увеличивает риск образования опухоли в шейке матки, как и вирус папилломы человека – признанный фактор риска данного онкозаболевания.

MedOboz сообщал, что разрушение хромосом и последующая их сборка способствует росту раковых клеток и развитию у них устойчивости к лечению. Это биологическое явление называется хромотрипсисом.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Здоровье
Место
Германия
Теги
женщины ВИЧ рак
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