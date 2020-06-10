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/ Онкология

Ученые нашли способ лечения опасного рака

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Ученые Университета Цинциннати в США предложили новый способ лечения опасного рака поджелудочной железы.

В основе способа лечения находится комбинированная терапия. Соответствующий пресс-релиз опубликован на портале MedicalXpress, передает "Рамблер".

Ученые нашли способ лечения опасного рака

Ученые нашли способ лечения опасного рака

Так, исследователи узнали, что терапевтическое соединение SapC-DOPS хорошо себя показало при доставке химических препаратов, нацеленных на раковые клетки поджелудочной железы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что уличное освещение в ночное время суток повышает риск рака молочной железы.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
лечение рака
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