Ученые Университета Цинциннати в США предложили новый способ лечения опасного рака поджелудочной железы.

В основе способа лечения находится комбинированная терапия. Соответствующий пресс-релиз опубликован на портале MedicalXpress, передает "Рамблер".

Ученые нашли способ лечения опасного рака

Так, исследователи узнали, что терапевтическое соединение SapC-DOPS хорошо себя показало при доставке химических препаратов, нацеленных на раковые клетки поджелудочной железы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что уличное освещение в ночное время суток повышает риск рака молочной железы.

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