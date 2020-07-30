Ученые нашли марихуану, которая убивает клетки рака

Модифицированный штамм каннабиса, созданный учеными, может быть разрушителен для некоторых видов раковых клеток, оставаясь при этом совершенно безвредным для собственных клеток человеческого организма.

Об этом сообщило издание The Next Web со ссылкой на трехлетнее исследование ученого-онколога Мэтта Дуна из Университета Ньюкасла в Австралии.

"Лабораторные тесты, проведенные в Медицинском исследовательском институте Университета Ньюкасла и Хантера, показали, что модифицированная форма лекарственного каннабиса может убивать или ингибировать раковые клетки, не воздействуя на нормальные клетки, что раскрывает его потенциал в качестве лечения, а не просто обезболивающего средства", – сказано в научном пресс-релизе.

Рассматриваемый штамм, названный Eve, был модифицирован так, чтобы он содержал менее 1% тетрагидроканабинола – соединения, связанного с ощущением удовольствия после употребления каннабиса.

Сначала исследователи проверили его воздействие на клетки лейкемии и были удивлены их чувствительностью к препарату. Они отметили, что каннабис не убивал ни нормальные клетки костного мозга, ни нормальные здоровые лейкоциты.

"Мы поняли, что был задействован механизм отбора рака, и мы провели последние пару лет, пытаясь найти ответ, как это действует", – рассказал Дун.

Следующие шагом ученых будет тестирование штамма на других типах раковых клеток. Они надеются убедить регуляторов по всему миру серьезно отнестись к тестированию каннабиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США Национальный институт рака (NCI) опубликовал исследование, доказывающие, что каннабис является натуральным средством от рака.

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