У женщины на лице выросли волосы: выяснилась неожиданная причина. Фото

На лице жительницы города Мельбурн в Австралии выросли волосы из-за курения.

Как пишет журнал The New England Journal of Medicine, 51-летняя женщина обратилась к дерматологу после того, как ее лицо, шея и верхняя часть тела покрылись тонкими волосками – лануго (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также автралийка жаловалась на постоянную усталость, кашель и потерю веса.

Во время обследования у пациентки выявили 12-миллиметровую аденокарциному в правом легком.

Врачи предполагают, что злокачественная опухоль могла появиться в результате злоупотребления никотином на протяжении 37 лет.

Женщина прошла химиотерапию, радиотерапию и курс лечения от рака легких. Через два месяца рост волос замедлился, потеря веса прекратилась, а кашель исчез.

Лицо, шея и верхняя часть тела женщины покрылись тонкими волосками. Источник: nejm.org

