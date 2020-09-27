У первого мужчины, поборовшего ВИЧ, обнаружили последнюю стадию рака

Американец Тимоти Рэй Браун, считающийся первым человеком, излечившимся от ВИЧ, неизлечимо болен из-за рецидива рака.

Как пишет Independent.ie, Брауну, прозванному "берлинским пациентом" (он заразился ВИЧ в 1995 году во время учебы в Берлине), сделали трансплантацию от донора с редкой естественной устойчивостью к вирусу СПИДа в 2007-м.

В течение многих лет считалось, что эта процедура излечила его лейкемию и ВИЧ-инфекцию.

У мужчины по-прежнему нет признаков вируса иммунодефицита человека, однако, как рассказал сам пациент, в 2019 году его онкологическое заболевание вернулось.

54-летний Браун получает помощь в хосписе в Палм-Спрингс (Калифорния, США), где проживает.

Мужчина заявил, что до сих пор рад тому, что прошел через трансплантацию. По его словам, "это открыло двери, которых раньше не было", и побудило ученых усерднее работать над поисками лекарства, которое многие считали невозможными.

Тимоти Рэй Браун неизлечимо болен. АР

"Он был как посол надежды", – сказал партнер Брауна Тим Хеффген.

Доктор Геро Хюттер, эксперт по раку крови из Берлинского университета, считает, что пересадка костного мозга была лучшим шансом Брауна в борьбе с лейкемией.

Он также задавался вопросом, сможет ли он вылечить другое опасное для жизни заболевание Брауна, используя донора с генной мутацией, обеспечивающей естественную устойчивость к вирусу СПИДа.

Первая пересадка "берлинского пациента" в 2007 году была успешной лишь частично: оказалось, что его ВИЧ исчез, а лейкемия – нет.

В марте 2008 года мужчине сделали вторую трансплантацию от того же донора, которую считали более успешной.

С тех пор Браун неоднократно сдавал отрицательные результаты на ВИЧ и часто появлялся на конференциях по СПИДу, где обсуждались исследования в области лечения этой болезни.

"Берлинский пациент" Тимоти Рэй Браун. АР

Вирус иммунодефицита человека – это опасное неизлечимое вирусное заболевание, поражающее иммунную систему.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно об успешной терапии ВИЧ-инфицированного 36-летнего мужчины из Сан-Паулу в Бразилии. Он может стать третьим человеком в мире, излечившимся от заболевания.