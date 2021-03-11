Солнцезащитный крем может вызвать рак – ученые

Французские ученые Университета Сорбонна выяснили, что крема популярных брендов со времен может накапливать вещество бензофенон, которое может вызвать рак, клеточные мутации и расстройства эндокринной системы.

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Chemical Research in Toxicology. Речь идет о 17 солнцезащитных кремах от французских и американских производителей, в том числе Nivea, Garnier, LaRoche-Posay, Coppertone, Banana Leaf и Neutrogena.

Все продукты, кроме Nivea, содержали октокрилен, поглощающий ультрафиолетовое излучение. Образцы кремов хранились в инкубаторе в течение шести недель при температуре 40 градусов Цельсия при относительной влажности 75 процентов. Это соответствует хранению крема в течение года при комнатной температуре.

У всех 16 кремов, содержащих октокрилен, был обнаружен бензофенон в концентрации от шести до 186 микрограмм на килограмм. Бензофенон вырабатывается из октокрилена через реакцию ретроальдольной конденсации. При этом 70 процентов бензофенона, содержащегося в кремах, может всасываться через кожу.

Авторы исследования утверждают, что оборот средств с октокриленом должен быть запрещен, пока не будет доказана их безопасность.

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