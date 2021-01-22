Рубцы на ладонях могут быть симптомом смертельного заболевания

Врачи-онкологи выяснили, что рубцы, бугристость на ладонях и их зуд могут быть первыми симптомами рака.

При этом около 90 процентов случаев рубцевания ладоней связаны с внутренними злокачественными новообразованиями, пишет Express.

Этот симптом встречается достаточно редко и зачастую возникает до диагностирования рака.

Наличие рубцов с акантозом черного цвета указывает на париллярно-пигментную дистрофию кожи. По этому симптому в 35 процентах случаев ставится диагноз "рак желудка" и в 11 процентах случаев – "рак легких".

При изменении ткани без пигментации часто обнаруживают онкологические заболевания легких. Иногда подобные рубцы сигнализируют о злокачественных новообразованиях в голове или в мочеполовых путях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, употребление нескольких чашек кофе каждый день может снизить риск появления рака простаты.