Роль церулоплазмина в физиологических и онкологических процессах

Церулоплазмин (ЦП) является белком синего цвета, он относится к α2-гликопротеинам и участвует в связывании до 95% меди плазмы крови. Биосинтез вещества происходит в печени в виде одиночной цепи, на одну молекулу белка приходится 6-7 ионов меди, включающиеся в нее во время биосинтеза.

Вещество играет важную роль не только в процессе метаболизма, но и транспорта меди к медь-содержащим ферментам в крови. ЦП необходим для метаболизма, транспорта и утилизации железа и принимает участие в регулировании окислительно-восстановительного потенциала.

У больных с наследственным дефицитом ЦП отмечается выраженное накопление в тканях железа, это подтверждает роль церулоплазмина в процессе нормального высвобождения этого микроэлемента из клеток. Вещество способствует предотвращению образования реактивных разновидностей кислорода, в т. ч. перекиси водорода. Также церулоплазмин вовлечен в процесс окисления Fe (II) до Fe (III). Особо важная активность, проявляемая ЦП – антиокислительная (в клеточных мембранах предотвращается окисление липидов).

Уровень сывороточного церулоплазмина может изменяться, это зависит от скорости его биосинтеза, сопутствующих заболеваний или применяемых лекарственных средств. Низкий уровень ЦП выявляется у пациентов с нефротическим синдромом, заболеваниями нервной, пищеварительной и гепатобилиарной системы, что должно учитываться при проведении дифференциальной диагностики.

Церулоплазмин особенно необходим в острых фазах заболевания, поэтому в остром течении многих инфекционных болезней наблюдается увеличение его уровня. Еще одной причиной, приводящей к росту уровня этого белка в крови, являются злокачественные новообразования: чем больше опухоль, тем больше количество ЦП. После успешно проведенного химио- и лучевого лечения обычно отмечается снижение показателей до нормального уровня.

Исследование свойств белка церулоплазмина и его производство в качестве препарата – Биоцерулина, в Украине осуществляется компанией "Биофарма Плазма". Средство давно и успешно используется в онкологических отделениях на всех этапах лечения в качестве детоксиканта и антиоксиданта.

Клинические исследования с применением Биоцерулина проводились главным образом у пациентов со злокачественными опухолями ЛОР-органов. Этот вид рака характеризуется низкой выживаемостью, даже в случаях своевременно проведенной лучевой и химиотерапии.

Неудовлетворительность лечения проявляется в виде нарушения гемостаза и возникновения послеоперационных осложнений. Эндогенная интоксикация, часто выявляемая еще до начала терапии, также играет негативную роль. Это нарушение связано с разными причинами, включая воспалительные изменения, нарушения окислительных и восстановительных процессов, метаболизм опухоли. Лучевая терапия у многих пациентов способствует дальнейшему усугублению этих состояний. Это приводит к истощению механизмов антиоксидантной защиты, в результате чего неопластический процесс прогрессирует и начинается рецидив заболевания. Детоксикационная терапия, благодаря нейтрализации агрессивных окислительных радикалов, содействует улучшению результатов.

Применение высокоактивных антиоксидантов обусловлено необходимостью активировать работу антиоксидантной системы у больных со злокачественными новообразованиями. В результате наблюдается нейтрализация агрессивных свободных окислительных радикалов, из-за чего концентрация последних снижается.

Биоцерулин может использоваться в качестве дополнительного средства, обеспечивающего антиоксидантную защиту. Раствор вводится внутривенно капельно. Схема терапии определяется показаниями и сопутствующими болезнями, в частности, при химиотерапии разовая доза находится в диапазоне от 1 до 1,5 мг/кг. Курс в среднем рассчитан на 10-14 инъекций (обычно 3 дозы/неделя).

У получающих церулоплазмин пациентов отмечается значительное снижение вероятности возникновения осложнений лучевой и химиотерапии. Также, благодаря стимулирующему воздействию на гемопоэз и транспортировку железа в красный костный мозг, оказывается противоанемический эффект.

На основании имеющихся сведений можно утверждать, что включение Биоцерулина в состав комплексной комбинированной химиотерапии отличается высокой эффективностью. Это выражается в уменьшении показателей интоксикации, одновременно с этим увеличивается безрецидивный период и повышается качество жизни онкологических пациентов.

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