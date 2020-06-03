Раковые клетки могут защищать себя от вирусов: ученые сделали открытие

Ученые Института Фрэнсиса Крика в Великобритании обнаружили, что раковые клетки способны защищать себя от вирусов, которые вредны для опухолевых тканей, но не для здоровых клеток.

Статья исследователей опубликована в журнале Nature Cell Biology. Это открытие поможет разработать эффективные методы лечения онкологических заболеваний с помощью инфекционных агентов.

Специалисты определили механизм, посредством которого опухоль защищает себя от онколитических вирусов, которые иногда используются для уничтожения раковых клеток и стимуляции иммунного ответа. Эти вирусы помогали лишь небольшой доле пациентов, и причиной низкой эффективности служит взаимодействие злокачественных клеток с соседними клетками, в частности, фибробластами, ассоциированными с раком (CAF).

ferra.ru

Когда раковые клетки непосредственно контактируют с CAF, возникает воспалительная реакция, которая затрудняет проникновение вирусов. Мощный защитный ответ возникает, когда часть содержимого клеток пропускается через фибробласты, которые, в свою очередь, сигнализируют соседним тканям вырабатывать цитокины. Когда ученые заблокировали этот механизм, опухоль стала более чувствительной к онколитическим вирусам.

По словам исследователей, предстоит еще многое узнать о том, как вирусы взаимодействуют с раком, окружающими тканями и иммунной системой. Однако результаты работы являются важным шагом на пути к созданию более мощного инструмента лечения опухолей.

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