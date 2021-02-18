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/ Блоги - Онкология

Ирина Суслова
Ирина Суслова
Политик Все статьи автора

Рак в Украине убивает быстрее, чем развивается наша медицина. Что делать?

7.1т
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Ежегодно около 65 тыс. украинцев умирают от рака и примерно 140 тысяч узнают о страшном диагнозе. Сейчас в стране зарегистрировано более 1 млн онкобольных, о чем говорит официальная статистика Минздрава Украины, и это далеко не предел. И хотя увеличение темпов распространения рака – мировая тенденция последних лет, вопрос в том, готова ли к усиленной борьбы медицинская система Украины?

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15 лютого був Міжнародний день дитини, хворої на рак. У нас статистика з цієї проблеми, певно - одна з найстрашніших у світі. Одужуваність від раку серед дітей в Україні вкрай мала - лише 55% діток. У той час, як в інших європейських країнах цей показник сягає 85%, а в США – усі 95%.

Протягом 2019 року в Україні діагностували рак у 825 дітей, а загалом під наглядом лікарів знаходилося 6,4 тис. онкохворих дітей. 204 дитини в 2019 році рак забрав.

Головна причина високої смертності від раку серед дітей в Україні полягає у невмінні медиків розпізнавати хворобу на ранніх стадіях. Тому вкрай важливо, щоб майбутні педіатри й сімейні лікарі під час інтернатури проходили курси з дитячої онкології. Уже така проста річ здатна врятувати десятки життів. Адже відсутність апетиту, незначна слабкість, підвищена температура чи біль у кістках – усе це може бути першою тривожною ознакою!

Другий крок – збільшення медзакладів, що спеціалізуються на лікуванні онкології у дітей. Наразі в Україні таких усього 30. При цьому в невеликих містах умов для боротьби з хворобою просто не існує. А оскільки лікування онко – історія тривала, то важливо, щоб у кожній області діти з раком могли отримувати фахову допомогу на постійній основі.

Що стосується фінансування державних програм, які пов’язані з діагностикою і лікуванням раку, то ситуація в Україні також спірна. Як у випадку з дітьми, так і з дорослими.

Для прикладу, у 2020 році до Програми медичних гарантій було включено пакети з хімієтерапевтичного та радіологічного лікування. Упродовж року за надання цих послуг з державного бюджету медзакладам було перераховано 3,193 млрд грн. Однак, у цьому році вартість тих самих послуг буде вже більшою, адже з квітня 2021 року тарифи зростуть. А отже потенційно менша кількість людей зможе отримати допомогу!

Наприклад, вартість діагностики та хімієтерапевтичного лікування онкологічних захворювань становитиме уже 25 тис. грн за дорослого пацієнта та 91 тис. грн за пацієнта-дитину. Лікування онкогематологічних захворювань — 45 та 164 тис. грн відповідно. Вартість променевої терапії – 43–52 тис. грн. І це на тлі того, що цьогоріч окремі видатки на боротьбу з раком в Україні зменшено. Так фінансування державної програми на лікування українських громадян за кордоном цьогоріч урізали на 36%. До цієї категорії належить процедура з трансплантації кісткового мозку при окремих різновидах онкології, здійснювати яку в Україні – можливості обмежені.

Крім того, не можна забути скандал, що стався в 2020 році, коли 104 млн грн з державного бюджету, які були призначені для потреб онкохворих (зокрема, на реконструкцію лабораторії в Національному інституті раку) перенаправили на ремонт доріг та інші заходи. Через пандемію державні закупівлі ліків для онкохворих в Україні часто проводяться з запізненням. Це лише деякі з небагатьох прикладів того, з якими проблемами щоденно зіштовхуються люди з діагнозом рак в Україні.

Щоб впоратися з наростаючими викликами у боротьбі з раком Україні потрібно змінювати підхід на рівні законодавства і на практичному рівні. Для початку хоча б ухвалити Національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року, напрацьовану ще за колишнього міністра охорони здоров’я.

Вона включає:

- діагностику і системне лікування злоякісних новоутворень у дітей у національних чи міжрегіональних дитячих онкологічних центрах;

- лікування на основі міжнародних клінічних протоколів;

- запровадження навчання із дитячої онкології та онкогематології педіатрів і сімейних лікарів;

- створення єдиної спеціальності "лікар-гематолог-онколог дитячий";

- навчальна програма на основі міжнародних стандартів;

- запуск неродинних трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин дітям на базі НДСЛ "Охматдит";

- початок проведення аутологічних трансплантацій ГСК дітям в регіонах України і не тільки.

Тривалий час ця стратегія чекає на ухвалення, однак з невідомих причин у влади до неї не доходять руки. Ми просто втрачаємо час, а комусь він коштує життя...

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Автор
Ирина Суслова Ирина Суслова
Тема
Здоровье
Место
Украина
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