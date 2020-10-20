Рак молочной железы: современные причины и диагностика болезни

Онкомаммолог рассказал, почему украинки тяжелее переносят болезнь.

Статистика по заболеваемости раком в мире, и в Украине в частности, удручающая. Опасную болезнь диагностируют все большему числу пациентов. И один из наиболее распространенных и опасных ее видов – рак молочной железы.

Онкомаммолог, пластический хирург Андрей Якобчук

рассказал MedOboz, что на сегодняшний день показатели рака молочной железы достигают порядка 90 случаев на 100 тысяч человек. "Смело можно сказать, что статистика растет. Каждые пять лет количество увеличивается приблизительно на 10%", - отметил эксперт, добавив, что в Украине отмечается тенденция к более высокой смертности среди пациентов.

"И дело не в том, что в нашей стране больше факторов риска или форма болезни более тяжелая. Дело больше в тщательности отношения к своему здоровью. Так, например, в той же Швеции очень развита культура диспансеризации, самообследования и обращения к врачам, поэтому у них более характерна выявляемость болезни на самых ранних стадиях, а значит и показатели выздоровления намного выше", - подчеркнул врач. При этом, по его словам, причины развития заболевания во всех странах одинаковы.

Корень зла в стрессах и гормонах

Одним из главных провокаторов болезней (не только рака, но и других) на сегодняшний день является стресс. Именно постоянное пребывание в негативном нервном напряжении и постоянной гонке за лучшими условиями жизни для себя и своих близких приводит в конце концов к истощению и тяжелым гормональным нарушениям, которые и могут дать толчок для начала злокачественных процессов.

"Если брать во внимание причины развития рака груди, то гормональный фон тут главенствующий. Стрессы, запущенные фоновые заболевания груди, поздние роды, отказ от кормления ребенка грудью - все это в совокупности ведет к тому, что повышаются риски стать пациенткой онкомаммолога. Для примера могу сказать, что, если откормить ребенка грудью на протяжение 6 месяцев, можно на 50% снизить вероятность развития рака груди и на 25% - рака яичников", - говорит Якобчук.

Гормональные контрацептивы также "в доле"

Еще одна причина, которая может повлиять на гормональный фон женщины и спровоцировать развитие опасного заболевания – бесконтрольный прием гормональных препаратов.

"Чаще всего женщины любят самостоятельно назначать себе гормональные контрацептивы либо препараты для коррекции гормонального фона в период менопаузы. Прием таких медикаментов даже с терапевтическими целями (когда их назначают доктора) часто не проходит безнаказанно – природа не терпит насилия над естественными процессами. А что уж говорить о ситуациях, когда женщина самостоятельно, без показаний и без прохождения предварительного обследования, просто посмотрев красивую многообещающую рекламу, покупает и начинает прием "наобум" лекарств, которые существенно изменяют ее гормональный фон. Может поверхностно они и облегчат жизнь или состояние, но в перспективе часто приводят к развитию тяжелых, иногда необратимых, процессов", - добавил маммолог.

Травматическая теория – имеет право на жизнь

Наш эксперт также предупреждает, что среди причин развития рака присутствует и фактор травм.

"Только в моей практике было две пациентки, у которых рак молочной железы развился после травм груди. Одна из них ударилась при падении с велосипеда – мы ее наблюдали в течение года, а затем очередной анализ показал наличие процесса развития раковой опухоли. Вторую пациентку корова ударила рогом в грудь – на месте ушиба также возник злокачественный онкологический процесс", - рассказал Андрей, подтвердив травматическую теорию развития заболевания и призвав пациенток быть более осторожными.

Онкология в роду – повод держать ухо востро

Уже неоднократно доказано, что в вопросах рисков развития рака огромная роль приходится на наследственность. "Однако это вовсе не означает, что, если в вашем роду по отцовской и материнской линии не было онкопациентов, вам рак тоже не грозит. Наличие таких диагнозов в семье вовсе не означает, что вы 100% заболеете. Держать ухо востро и не игнорировать регулярные профилактические медобследования нужно в любом случае", - объяснил эксперт.

По его словам, на сегодняшний день стали более доступными специальные генетические тесты - тест BRCA-1 и BRCA-2, которые помогут выявить или опровергнуть факт наследования. При этом, даже положительный тест на предрасположенность не говорит о том, что вы больны или вскоре заболеете. Это является поводом более сознательно отнестись к своему здоровью – ежегодно делать УЗИ и маммографию и каждые полгода посещать гинеколога и маммолога, чтобы держать руку на пульсе.

Как диагностируется рак молочной железы?

Как уже говорилось, чем раньше выявить онкологический процесс, тем легче его лечение и выше шансы на полное выздоровление.

"Прежде всего диагностика начинается с самообледования, - настаивает маммолог. - Раз в месяц (в середине цикла – в период овуляции) лежа в кровати или находясь в душе, поочередно ощупывайте каждую грудь и подмышечную впадину противоположной рукой на предмет каких-либо уплотнений или воспалений. И если вам кажется, что у вас появилось какое-либо уплотнение, вам нужно пойти к маммололгу. Не нужно идти в интернет и искать ответы там, только в клинику к реальному доктору".

Кроме этого, нужно каждый год посещать гинеколога, маммолога и проходить диагностику молочной железы согласно вашему возрасту (до 35 лет делать УЗИ, старше – маммографию). При появлении каких-либо подозрений врач направит уже для уточнений на МРТ. Если на обследовании подтвердится более зловещий диагноз, пациентку направляют к онкологу. Он посредством дополнительных исследований определяет, нет ли поражения других органов и систем, какие размеры опухоли и ее природа, и т.д., и на основании этих данный он клинически выставляет диагноз и стадию заболевания, и назначает адекватное состоянию лечение.

Восстановление груди после лечения рака

Медики настаивают: рак – не приговор, и при своевременном выявлении и лечении смело можно рассчитывать на полное выздоровление. При этом современная пластическая хирургия поможет вернуть эстетические формы даже после полного удаления молочной железы.

Якобчук рассказал, что существует два вида восстановления груди. Первый - это одномоментная реконструкция, когда у пациентки опухоль небольшая в масштабе груди: в таком случае есть возможность иссечь опухоль в пределах здоровых тканей и восполнить дефицит объема. При чем, по его словам, тут не всегда речь идет об импланте - если грудь большая, есть возможность переместить ее собственные ткани и это даст красивый косметический эффект.

"Если же грудь маленькая или опухоль очень большая, то тут уже речь о вторичной реконструкции, которая проводится спустя полгода после завершения лечения. Если какой-то участок ткани груди удалось спасти, ставится имплант, если грудь удалена и тканей мало, пациентке на шесть месяцев устанавливают эспандер, в камеру которого каждый месяц вводят физраствор. Таким образом происходит растягивание ткани груди и появляется пространство для установки имплантов", - объяснил врач.

Помощь женщинам, пережившим рак

Рак – страшно, больно и часто его лечение очень дорогостоящее. Однако на сегодняшний день существует множество благотворительных фондов, на информационную, психологическую и финансовую поддержку которых можно рассчитывать.

Наш эксперт сотрудничает с некоторыми из них, а также проводит благотворительные операции. "Я веду как просветительскую деятельность, читая лекции женщинам, так и провожу маммопластику – приблизительно каждые полгода-год делаю операции по реконструкции груди, которые финансирую самостоятельно. Увы, таких пациентов много и одному помогать всем не получится, но если каждый хоть понемногу будет выполнять свою миссию - это будет великое дело", - подытожил Андрей.