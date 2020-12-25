Познер – о борьбе с раком: мне грозило удаление сфинктера, я бы покончил с собой

Российский журналист Владимир Познер заявил, что ему грозило удаление сфинктера из-за онкологического заболевания прямой кишки.

В интервью Дмитрию Гордону телеведущий признался, что на это он не пошел и лучше бы покончил с собой, передает интернет-портал "Гордон" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Познер дважды перенес онкологические заболевания. Источник: РБК РБК

Журналист отметил, что в случае удаления сфинктера, ему пришлось бы ходить с мешочком для сбора кала.

"Врач, который обнаружил это, сказал мне, что образование находится очень близко к сфинктеру. "Вам нужно делать операцию. И не исключено, что придется сфинктер удалить. Вы будете ходить с мешочком на поясе". Я ему сказал: "Я прожил замечательную жизнь, полную во всех отношениях. Я так жить не буду. Но просто так я не уйду", – признался Познер.

На уточнение Гордона, покончил бы с собой Познер, тот ответил: "Да".

Телеведущий рассказал, что он консультировался с врачами в США, Израиле, Франции, Англии и Германии. В последней ему удалось найти специалиста, который успешно провел операцию с помощью робота.

"Он мне сказал: "Во-первых, у вас не поздняя стадия. Во-вторых, расстояние до сфинктера, на мой взгляд, не опасное. И в-третьих, оперирую с помощью робота". Робот называется, как ни странно, Леонардо да Винчи. И я сказал: "Давайте делать". Он оказался прав. У меня был рак второй степени. И он мне оставил сфинктер", – объяснил журналист.

Познер поборол рак дважды. Первый раз в 1993 году у него диагностировали рак простаты, а спустя 21 год – прямой кишки.

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