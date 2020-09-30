Первый в мире пациент, победивший ВИЧ, умер от лейкемии

В Калифорнии 30 сентября от лейкемии скончался Тимоти Рэй Браун ㅡ первый в мире пациент с ВИЧ, которому удалось достичь ремиссии после пересадки костного мозга.

Известно, что рецидив рака крови случился через 12 лет после лечения. О трагической новости стало известно со страницы Брауна в Facebook.

"С большой грустью сообщаем, что Тимоти скончался сегодня днем в окружении друзей, после 5-месячной битвы с лейкемией", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал MedOboz, Брауну, прозванному "берлинским пациентом" (он заразился ВИЧ в 1995 году во время учебы в Берлине), сделали трансплантацию от донора с редкой естественной устойчивостью к вирусу СПИДа в 2007 году. Длительное время считалось, что эта процедура излечила и лейкемию, и ВИЧ-инфекцию.

После лечения у Тимоти не было зафиксировано признаков вируса иммунодефицита человека, однако в 2019 году онкологическое заболевание вернулось.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся