Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкология

Первый в мире пациент, победивший ВИЧ, умер от лейкемии

804
Читать материал на украинском

В Калифорнии 30 сентября от лейкемии скончался Тимоти Рэй Браун ㅡ первый в мире пациент с ВИЧ, которому удалось достичь ремиссии после пересадки костного мозга.

Известно, что рецидив рака крови случился через 12 лет после лечения. О трагической новости стало известно со страницы Брауна в Facebook.

"С большой грустью сообщаем, что Тимоти скончался сегодня днем в окружении друзей, после 5-месячной битвы с лейкемией", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал MedOboz, Брауну, прозванному "берлинским пациентом" (он заразился ВИЧ в 1995 году во время учебы в Берлине), сделали трансплантацию от донора с редкой естественной устойчивостью к вирусу СПИДа в 2007 году. Длительное время считалось, что эта процедура излечила и лейкемию, и ВИЧ-инфекцию.

После лечения у Тимоти не было зафиксировано признаков вируса иммунодефицита человека, однако в 2019 году онкологическое заболевание вернулось.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Онкология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости