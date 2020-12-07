Супрун рассказала о самых смертоносных видах рака и их диагностике

Своевременная диагностика онкологических заболеваний играет жизненно важную роль, поэтому рекомендуется вместе с врачом составить индивидуальный план скринингов, исходя из наличия рисков, возраста и пола.

Об этом на своей странице в Facebook напомнила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она ссылается на рекомендации Рабочей группы по профилактике заболеваний в США (US Preventive Services Task Force)

По данным ВОЗ, чаще всего диагностируют рак легких, груди, колоректальный рак, рак простаты, кожи, желудка. Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в результате онкологии легких, колоректального рака, рака печени и груди.

Как рассказала Супрун, скрининг – это один из методов раннего выявления болезни, "рутинное прохождения обследования, когда симптомов нет".

Флюорография и рентген, по словам Супрун, имеют низкую чувствительность и не очень подходят для скрининга. Более эффективной считается компьютерная томография.

Скрининг рекомендуется проводить людям от 50 до 80 лет, которые имеют 20-летнюю историю курения (около пачки сигарет в день) или же бросили эту вредную привычку в течение последних 15 лет.

Рак груди

Маммография является "золотым стандартом" для выявления этой болезни. Среди дополнительных исследований – УЗИ или МРТ.

Касательно возраста рекомендации отличаются. В US Preventive Services Task Force заявляют, что маммографию не стоит делать раньше 50 лет. В более раннем возрасте нужно исходить из индивидуальных рисков женщины. К примеру, риск рака груди может зависеть от наличия определенных мутаций генов (BRCA1 и BRCA2) или семейной истории болезни.

Поэтому маммографию рекомендуется делать один раз в два года в возрасте 50-74 лет.

Колоректальный рак

Скрининг могут проводить несколькими способами: колоноскопией, анализом кала на скрытую кровь, ДНК-тестами кала (для поиска изменений ДНК в клетках, которые могут свидетельствовать о наличии рака или предраковом состоянии), КТ-колонографией. Решать, какой именно подходит конкретному человеку, нужно с врачом.

Скрининг рекомендуют делать начиная с 50 до 75 лет. Люди, которые имеют высокие риски, должны проходить скрининг с 45 лет. Высокие риски включают личную и семейную истории болезни, определенные типы полипов, предыдущие воспалительные болезни кишечника (язвенный колит или болезнь Крона), предшествующее лечение рака, которое предусматривало лучевую терапию в области живота или таза.

Наиболее распространенный метод скрининга для выявления этого рака – анализ крови на ПСА (простат специфический антиген). Если результат показывает, что уровень ПСА повышен, дальше рекомендуют делать биопсию, в некоторых случаях с МРТ.

Супрун отметила, что ПСА может показывать ложноположительный результат. Проведение биопсии может стать причиной осложнений – увеличивает риски инфекций, может стать причиной появления крови в сперме или эякуляте.

ПСА рекомендуют проводить лишь при взвешивании всех рисков в возрасте от 55 до 69 лет. Старше 70 лет делать ПСА как скрининг не рекомендуется.

Чаще всего используют ПАП-тест (мазок на цитологию), который помогает определить изменения в организме, которые при отсутствии лечения могут привести к раку.

Такую диагностику рекомендуется проводить женщинам в возрасте от 21 до 29 лет минимум каждые три года. В возрасте от 30 до 65 лет ПАП-тест надо продолжать делать с таким же интервалом, а также добавить к этому тест на вирус папилломы человека – каждые 5 лет. Женщинам за 65 лет делать скрининг не рекомендуется при условии, что они делали регулярно тесты до этого и не имеют факторов риска.

При наличии факторов риска, ПАП-тест рекомендуется делать раз в год. Среди таких факторов: курение, ВИЧ-инфекция, вирус папилломы высокоонкогенных типов, ослабленная иммунная система из-за приема кортикостероидов, частая смена половых партнеров без использования презервативов, рак шейки матки у матери / бабушки / сестры, раннее начало половых отношений (до 16 лет).

Общих рекомендаций для скрининга рака печени нет, следует учитывать индивидуальные риски.

Наиболее весомые факторы – гепатит В или С, цирроз печени. Чрезмерное употребление алкоголя и связанные с этим болезни также повышают риски.

"Если риск высокий, врач может посоветовать проходить скрининг. Это может быть анализ крови на наличие белка альфа-фетопротеина или ультразвуковое исследование печени", – написала Супрун.

Однако, анализ крови может показать ложноотрицательный результат, в то время этот белок может повышаться вследствие и других состояний.

Конкретных рекомендаций по проведению скрининга нет. В этом случае также важно учитывать факторы риска и консультироваться со своим врачом.

Исследования показывают, что рак кожи любого типа чаще встречается у мужчин, чем у женщин, среди людей со светлой кожей, людей, которые пользуются соляриями, получали солнечные ожоги или перенесли рак кожи.

Конкретные факторы риска для меланомы включают наличие атипичной родинки, множественные родинки (более ста) и семейную историю меланомы. Как и для большинства видов рака, риск меланомы возрастает с возрастом.

Полный пост Супрун:

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Facebook / Уляна Супрун

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