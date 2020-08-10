Минулого року в Україні від онкологічних хвороб померло близько 77 тисяч осіб, ще близько 140 тисяч жителів отримали невтішний діагноз - "рак". Це ставить онкологію на друге місце після серцево-судинних хвороб серед найчастіших причин смертності населення.

Українці звикли нарікати, що у всьому винна погана екологія та Чорнобиль, але насправді наші щоденні звички приносять значно більше несприятливих чинників, які можуть ініціювати утворення злоякісних пухлин.

Власне, поняття “рак” є збірним. Воно пов’язує близько 100 хвороб, котрі походять із різних типів клітин організму. Їх усіх об’єднує загальний механізм: у ДНК однієї з клітин під час поділу раптово стається помилка, і вона починає неконтрольовано розмножуватися, утворючи злоякісну пухлину. Тому кожен вид раку має власний протокол лікування, передумови та наслідки.

Варто розуміти що розвиток злоякісного захворювання — це не миттєвий процес. Має відбутися мутація в тій невеликій кількості генів, які унеможливлюють неконтрольоване розмноження клітини. Ба більше, імунна система людини має ослабнути настільки, що не встигне запобігти розвитку новотвору. На всі ці процеси можуть впливати такі чинники, як спадковість, шкідливі звички (паління та алкоголь), харчування, гормональний статус організму, недостатня фізична активність, ультрафіолет, радіація, промислові канцерогени та ін.).

З віком зростає ризик розвитку онкології. За даними Національного інституту раку США найбільшою є група пацієнтів з середнім віком 66 років. Чверть новодіагностованих випадків новотворів припадає на людей у віці 65-74 роки. Тому всі, кому за 60 мають регулярно проходити діагностику найбільш поширених онкологічних захворювань, адже виявлення раку на ранніх стадіях допоможе успішно подолати хворобу, не погіршуючи якість подальшого життя людини.

За статистикою лише 30% факторів, що підвищують ризик розвитку онкології є неконтрольованими. До них належать спадковість та забруднення навколишнього середовища. Щоправда, останнє можна дещо покращити переїхавши у інше місто. 70% несприятливих чинників залежать від особистого вибору людини. Тютюнопаління, вживання алкоголю, надмірна вага, низька фізична активність та неправильне харчування — фактори на які кожна людина здатна вплинути самостійно. Це не лише допоможе знизити ризик розвитку раку, а й покращити стан здоров’я та якість життя загалом.

Тютюнопаління є найбільш вагомою причиною розвитку раку, яку досить легко усунути. Шкідливі хімічні речовини із тютюнового диму потрапляють до легень курця, звідки із кров’ю розносяться по всьому організму. Відтак, тютюнопаління підвищує ризик розвитку семи типів різних новотворів приблизно у 3 — 5 разів. Нещодавні експерименти показали: не лише активне, а й пасивне паління є канцерогенним для людини (ризик раку легень у партнерів курців збільшується у 1,3 – 1,7 разів).

В народі поширений стереотип, що вживання алкогольних напоїв підвищує ризик раку печінки, але насправді не лише його. У людей, котрі періодично випивають, значно підвищується ризик виникнення ще як мінімум семи інших видів онкологічних хвороб. Під час сп’яніння в організмі людини виникають шкідливі хімічні речовини, які призводять до поступового накопичення мутацій у клітинах. Алкоголь навіть здатен опосередковано провокувати появу злоякісних пухлин: він призводить до підвищення рівнів естрогену у жінок, що може спровокувати рак грудей.

Надмірна вага — також сприяє розвитку злоякісних новотворів. Дослідження показують, що кожні зайві 15 кілограмів на 10% збільшують ризик розвитку раку товстої кишки, жовчного міхура, нирки та печінки. Товсті прошарки жирових відкладень продукують гормони та фактори запалення, які сприяють поступовому накопиченню онкомутацій у клітинах тіла людини. Цій проблемі можна зарадити за допомогою фізичних навантажень та правильного харчування.

Фізична активність не лише допоможе позбутися зайвих кілограмів, а й, власне, попередити розвиток раку кишківника та грудей. Можливо стабілізація рівнів інсуліну та естрогену, яка відбувається в тілі людини під час занять спортом, сприяє зниженню ризику розвитку онкології.

І нарешті раціон. З ним пов’язано близько третини різних типів злоякісних новотворів. Медики виділяють чотири основні групи продуктів, вживання яких здатне підвищувати ризик розвитку раку: червоне м’ясо (яловичина, свинина, ягнятина), смажені та перероблені м’ясні продукти, солона або маринована їжа та цукор.

Гемоване залізо в червоному м’ясі пошкоджує клітини травного тракту і викликає запалення. Воно також сприяє синтезу канцерогенних речовин бактеріями кишкової мікрофлори. Переважання червоного м’яса у раціоні призводить до хронічних запалень травного тракту, які з часом можуть перерости у злоякісні пухлини.

Не менш небезпечним є так зване оброблене м’ясо. Сюди належать усі види ковбас, шинка, бекон та інші смаколики з ковбасного павільйону. Вони небезпечні нітратами і нітритами, які виробники додають до м’яса для подовження його терміну придатності. В нашому організмі нітрати та нітрити перетворюються на N-нітросполуки, які фактично є канцерогенами —речовинами, що викликають рак.

На жаль, м’ясо приготоване за високих температур (на відкритому вогні, грилі чи барбекю) також містить канцерогени — гетероциклічні та поліциклічні аміни. Тому медики радять вживати варене, запечене в духовці м’ясо, або приготоване на пару.

Продукти з підвищеним вмістом солі можуть сприяти розвиткові раку шлунку. Сіль пошкоджує його слизову оболонку, призводячи до появи виразок та пухлин. Результати деяких досліджень також свідчать, що сіль покращує умови життя бактерії Helicobacter pil o ri, яка є відомим винуватцем виразок та пухлин шлунку.

Захоплення солодощами та білим хлібом на 88% підвищує ризик розвитку раку передміхурової залози та на 50% раку легенів. В цьому плані особливо небезпечними є продукти з високим глікемічним індексом. Він показує наскільки швидко вуглеводи перетворюються на глюкозу в крові. До таких продуктів належать: солодкі безалкогольні напої, фруктові соки та піца, а от бобові (квасоля, боби, сочевиця, горох та ін..), продукти із цільнозернового борошна мають низький глікемічний індекс та можуть на 32% знизити появу раку простати та прямої кишки.

Наведемо кілька простих порад, які допоможуть знизити ймовірність розвитку онкологічної хвороби навіть людям із генетичною схильністю. Якщо ці маленькі зміни перетворити у звичку, то з часом їхнє виконання не вимагатиме значних когнітивних зусиль, а якість вашого життя суттєво покращиться.

1. Позбудьтеся шкідливих звичок. Кинути палити значно легше, якщо замінити одну звичку іншою. Наприклад, носіть із собою горішки чи улюблені фрукти і з’їдайте кожного разу, коли рука потягнеться до цигарки. Це ж стосується і алкоголю. Насправді не існує безпечної дози, тому намагайтеся не вживати, або по можливості мінімізувати кількість випитого.

2. Позбудьтеся зайвих кілограмів та надалі намагайтеся тримати здорову вагу.

3. Рухайтеся так багато, як тільки зможете. Вийдіть із автобуса на кілька зупинок раніше і пройдіться пішки, ввечері влаштуйте пробіжку, ходіть на йогу, танці, чи плавання. Знайдіть активність, яка вам приноситиме максимум задоволення і додайте її до вашої щоденної рутини.

4. Вибудуйте свій раціон так, щоб він був багатий на сезонні фрукти та овочі, здорові жири із риби та олій. Купуйте свіже м’ясо, маринуйте його зі спеціями та запікайте в духовці. Намагайтеся вживати менше червоного м’яса, замінивши його м’ясом курки, индички, або кролика. Також надавайте перевагу кашам та цільнозерновому хлібу на противагу білому, а замість солодощів купуйте горіхи та сухофрукти.

5. Завжди висипайтеся. Регулярний та здоровий сон протягом 7 — 8 годин допомагає запобігати багатьом видам раку.

6. Принаймні влітку, виходячи на вулицю завжди користуйтеся сонцезахисним кремом. Це допоможе знизити ризик розвитку раку шкіри та меланом.

6. Якщо знаєте, що маєте проблему із гормонами, або маєте таку підозру, зверніться до ендокринолога. Він порадить як нормалізувати ваш гормональний баланс.

7. Зробіть щеплення від гепатиту В та вірусу папіломи людини. Це попередить розвиток пов’язаних із цими вірусами раків печінки та шийки матки.

8. Візьміть собі за правило регулярно перевірятися у лікаря. Навіть тоді, коли нічого не турбує. У сучасному світі багато видів раку успішно лікуються, якщо їх було виявлено на ранніх стадіях.

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