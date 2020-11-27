Новый метод лечения рака "убивает" опухоль изнутри – исследование

Новый способ применения лучевой терапии значительно улучшает выживаемость пациенток с раком шейки матки.

Результаты использования персонализованного подхода подтверждаются данными международного исследования EMBRACE I, пишет MedicalXpress.

Во всем мире рак шейки матки занимает четвертое место по смертности среди всех видов рака у женщин. Стандартное лечение состоит из хирургического вмешательства на ранней стадии. На местно- распространенной стадии, когда опухоль превысила определенный размер или проросла в орган, но до появления каких-либо метастазов, используется комбинация дистанционной лучевой терапии и химиотерапии, которая уменьшает размер опухоли.

Для борьбы с остаточной опухолью ученые из Венского медуниверситета использовали брахитерапию. Это метод лучевой терапии, в котором источник излучения временно вводится в матку. Через специальный аппликатор его можно разместить в нужном положении. Процесс целенаправленного облучения управляется дистанционно. Для высокоточной визуализации опухоли использовали МРТ. Такой подход позволяет увеличить дозу для новообразования и снизить риск для окружающих тканей.

В 92% случаев, пролеченных с использованием нового метода, первичная опухоль в области шейки матки не обнаруживалась даже через пять лет после лечения. Такой метод приносит пользу пациенткам с запущенными опухолями (стадия IIIB). На этой стадии злокачественного процесса наблюдалось улучшение более чем на 15% по сравнению с предыдущим исследованием (RetroEMBRACE, показатели которого составили всего 75%).

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