Ничего святого! Лечение детской онкологии закатают в асфальт
Деньги, предназначенные на лечение детей, больных раком, пустили на ремонт дорог во Львовской области.
Как Кабинет министров мог вообще до такого додуматься?!
Свежее распоряжение не увеличивает помощь больным, но и не обходит его стороной. Наши министры и их глава забрали 62 млн из бюджета программы, направленной на усовершенствование диагностики детской онкологии, "на покращення стану автомобільних доріг".
Почему, несмотря на высокую заболеваемость раком, деньги упорно закатывают в асфальт, тратят на красивые фасады и вообще на что угодно, только не на спасение человеческих жизней?
Лариса Лавренюк, которая руководит Фондом помощи онкобольным детям "Краб", уже выразила свое возмущение в Фейсбуке. Думаю, она не последняя.
"Оу, в онкологии 104 752 тыс оказались лишними… Так, решил Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины. Действительно, зачем нам диагностика? Да и лекарства мы еще не полностью покупаем… Да, лучше иметь прекрасные дороги. Чтобы приятно было убегать с этой страны…"
У этой власти нет ничего святого! Им наср*ть, что в стране пандемия коронавируса, эпидемия рака, нищета. Дороги должны быть отремонтированы. Для езды на двухколесном?