Деньги, предназначенные на лечение детей, больных раком, пустили на ремонт дорог во Львовской области.

Как Кабинет министров мог вообще до такого додуматься?!

Свежее распоряжение не увеличивает помощь больным, но и не обходит его стороной. Наши министры и их глава забрали 62 млн из бюджета программы, направленной на усовершенствование диагностики детской онкологии, "на покращення стану автомобільних доріг".

Почему, несмотря на высокую заболеваемость раком, деньги упорно закатывают в асфальт, тратят на красивые фасады и вообще на что угодно, только не на спасение человеческих жизней?

Лариса Лавренюк, которая руководит Фондом помощи онкобольным детям "Краб", уже выразила свое возмущение в Фейсбуке. Думаю, она не последняя.

"Оу, в онкологии 104 752 тыс оказались лишними… Так, решил Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины. Действительно, зачем нам диагностика? Да и лекарства мы еще не полностью покупаем… Да, лучше иметь прекрасные дороги. Чтобы приятно было убегать с этой страны…"

У этой власти нет ничего святого! Им наср*ть, что в стране пандемия коронавируса, эпидемия рака, нищета. Дороги должны быть отремонтированы. Для езды на двухколесном?

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