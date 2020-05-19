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/ Онкология

Названы специи, предотвращающие развитие рака

1.2т
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Травы и специи, благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам, отлично укрепляют иммунитет и способны предотвратить онкологические заболевания.

В частности, чтобы снизить риск возникновения различных видов рака, медики рекомендуют регулярно употреблять восемь видов специй. Об этом пишет MBS.news.

В первую очередь специалисты отмечают эффективность имбиря. Он содержит гингерол, замедляющий темпы роста раковых клеток в толстой кишке, а также в простате и яичниках.

Имбирь и кайенский перец

Имбирь и кайенский перец

Кайенский перец содержит капсаицин. Он уменьшает рост злокачественных клеток в предстательной железе.

Подавляет развитие злокачественных образований, за счет предотвращения появления новых раковых клеток, и экстракт корицы. Причем наиболее эффективно это свойство защищает от рака толстой кишки и шейки матки.

Куркума и корица

Куркума и корица

А вот в составе куркумы содержится много куркумина, который благодаря фенольным соединениям снижает риск развития рака желудка, легких и молочных желез.

Орегано, в отличие от других трав, не только замедляет рост раковых клеток, но и вызывает их гибель. Происходит это из-за содержащегося в растении кверцетина. Орегано эффективно против рака простаты и толстой кишки.

Орегано и масло петрушки

Орегано и масло петрушки

Способно уменьшить рост злокачественных образований в легких вещество миристицин, которое содержится в эфирном масле петрушки. Также оно обезвреживает канцерогенные вещества из табачного дыма. А еще в петрушке есть апигенин, уменьшающий развитие опухолей.

Розмарин и чеснок

Розмарин и чеснок

Кофеиновая и розмариновое кислоты, которые есть в розмарине,тоже способны предотвратить рост раковых клеток, вызванных свободными радикалами.

И наконец в чесноке содержатся аллицин, флавоноиды и селен, которые могут уменьшить рост злокачественных образований.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики указали на важность правильного питания для очищения организма от чрезмерного количества свободных радикалов, которые провоцируют так называемый окислительный стресс.

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Темы
Питание Здоровье
Теги
продукты от рака питание рак
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