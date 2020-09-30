Назван способ спровоцировать рак кишечника

Китайский врачи выяснили, что частое употребление семен дыни может стать причиной развития рака кишечника.

Как пишет Oriental Daily, к врачам обратилась пожилая пара из Уханя, обнаружив кровь в стуле. После необходимых исследований и анализов у супругов обнаружили злокачественную опухоль кишечника.

Выяснилось, что на протяжении двух лет пара употребляла семена дыни. Ежедневно они съедали по 250 граммов на каждого. Они стали причиной развития онкологии.

Семена дыни действительно считаются полезными для употребления в пищу. В них много белков, витаминов и жирных кислот. При этом, врачи отмечают, что не стоит злоупотреблять семенами дыни, так как плоды выращивают с помощью большого количества удобрений. Они становятся причиной рака кишечника и печени.

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Симптомы рака толстой кишки:

изменения в привычках кишечника, если они длятся более нескольких дней: запор, диарея;

судороги и вздутие живота;

ощущение полного кишечника из-за роста опухоли;

кровь в кале;

необъяснимая потеря веса;

усталость;

одышка.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчины в возрасте до 50 лет подвержены более высокому риску заболевания раком кишечника, нежели старшие поколения.