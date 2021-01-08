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/ Онкология

Назван напиток, который снижает риск развития рака

1.8т
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Риск возникновения рака у человека можно снизить, если регулярно пить чай с имбирем.

Как передает издание Express, в корне этого растения есть гингерол. Это вещество, которое обладает соответствующими защитными свойствами, а также борется с "клеточным стрессом", который тормозит процессы старения.

Исследователи считают, что самый большой эффект имбирь дает в комбинации с зелеными видами чая.

Более того, имбирь укрепляем иммунитет, помогает организму бороться с разными болезнями, в том числе с инфекциями и расстройствами желудка.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа ученых выяснила, что высокий или низкий риск развития рака является врожденным. Поэтому люди, которые курят и ведут нездоровый образ жизни, не обязательно могут заболеть.

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Автор
Кирилл Лютый Кирилл Лютый
Тег
продукты от рака
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