Назван фактор, который повышает риск смерти от рака

Малоподвижный образ жизни повышает угрозу смерти от онкологических заболеваний на 82%.

К такому выводу пришли ученые из Техасского университета, сообщает MedicalXpress.

В материале отмечается, что специалисты наблюдали за уровнем физической активности более восьми тысяч человек старше 45 в течение пяти лет. Ни у кого из них не было онкологических заболеваний в начале эксперимента. С 2009-го по 2013 год среди них 268 умерли от рака.

В ходе эксперимента оказалось, что у добровольцев с самым низким уровнем физической активности риск смерти от рака оказался на 82% выше по сравнению с теми участниками, которые вели самый подвижный образ жизни.

"Это первое исследование, которое определенно указывает на прямую связь между отсутствием физической активности и смертью от рака", — сказала ведущий автор работы Сьюзан Гилкрист.

По ее словам, чем дольше человек ведет сидячий образ жизни до появления онкологического заболевания, тем выше риск летального исхода.

Также ученые выяснили, что хотя бы 30 минут в день умеренной физической активности, например, езды на велосипеде, вместо сидячего времяпрепровождения может снизить риск смерти от рака на 31%.

"Я говорю своим пациентам, чтобы они подумали о том, что на работе можно стоять по пять минут каждый час или подниматься по лестнице вместо лифта. Кажется, что это совсем немного, однако это исследование говорит, что даже легкая активность увеличивает шансы выжить после заболевания раком", — подчеркнула Гилкрист.

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