Найден способ повысить выживаемость женщин с запущенным раком груди

Женщины с запущенным раком груди, перенесшие операцию по удалению опухоли после химиотерапии или другого вида лечения, могут жить дольше, чем те, кого не оперировали.

К такому выводу пришли исследователи из Института рака штата Пенсильвания, сообщает HealthDay.

Полученные данные ставят под сомнение устоявшееся убеждение, что операция приносит мало пользы женщинам с раком груди 4 стадии, если только рак не вызывает боль, кровотечение или другие симптомы. Стадия 4 – это точка, в которой рак распространился за пределы органа и близлежащих лимфатических узлов на другие части тела.

Ученые проанализировали общенациональную базу данных о почти 13 000 женщин, у которых был рак груди 4 стадии в период с 2010 по 2015 годы. Женщины лечились химиотерапией, гормональной терапией и/или иммунотерапией с хирургическим вмешательством или без него.

Женщины, перенесшие операцию по удалению опухоли после химиотерапии или другого системного лечения, с большей вероятностью проживали следующие пять лет , чем пациентки, получавшие только системное лечение. Кроме того, значение имело время проведения хирургического вмешательства: показатели выживаемости были лучше у женщин, которые перенесли операцию после других видов лечения по сравнению с теми, у которых операция проводилась до системного лечения.

MedOboz также сообщал, что наличие ВИЧ-инфекции в организме женщины увеличивает риск развития рака шейки матки в шесть раз.