Соколова пояснила, почему закон о частичной легализации медканнабиса не поможет онкобольным украинцам

Постановление Кабинета министров № 324, частично легализирующее использование препаратов с каннабисом в медицинских целях, не до конца решило эту проблему в Украине и разрешило только дорогие препараты.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявила журналистка Янина Соколова, которая ранее победила рак. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online вечером в пятницу, 9 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

О принятии этого постановления журналистка сказала: "Это небольшая победа, но... Это когда вы приходите в гости, вам рады, но не до конца".

Она пояснила, что закон "не до конца заполняет все опции", которые касаются доступа к медицинской марихуане.

Один из разрешенных препаратов (Набилон) принимается, чтобы устранить последствия химиотерапии. Набиксимолс, который снимает мышечные спазмы, принимают при рассеянном склерозе, рассказала журналистка.

Однако, как заявила она, онкобольные украинцы не смогут купить указанный препарат. Свои слова Соколова пояснила высокой ценой медикаментов.

"Мы с вами сталкиваемся с вопросом, когда эти препараты... цена которых достаточно дорогая (это от 2055 и от 640 долларов соответственно) являются недоступными широкому колу украинцев", – сказала Соколова.

Она добавила, что в европейских странах электронные сигареты с каннабисом, которые принимаются при онкологии, стоят 25-30 долларов. Они также дают минимум побочных эффектов.

Янина Соколова Telekritika

Напомним:

в Украине разрешили использовать в медицинских целях некоторые лекарственные препараты на основе каннабиса.

Оборот психотропных веществ Дронабинол, Набилон (синтетические каннабиноиды, имитирующий действие ТГК (тетрагидроканнабинол – главный психоактивный компонент каннабиса) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций.

Фрагмент программы:

Ранее OBOZREVATEL собрал 5 мотивирующих историй звезд, которые победили рак. Журналистка Янина Соколова боролась с этой болезнью 7 месяцев.