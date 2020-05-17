Как самому распознать опасную родинку: простые правила
Самостоятельный осмотр человеком всех пятен на своем теле может предупредить развитие такого опасного заболевания как меланома.
Правила защиты от нее собственного тела и самообследования в Facebook опубликовал Центр общественного здоровья Украины, отметив, что 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с меланомой.
В Центре сообщают, что если вовремя заметить и среагировать на опасное распространение меланомы на теле, заболевание можно предотвратить. Правила обследования тела следующие:
Кожа головы. Для обследования затылка возьмите зеркало. Вы также можете попросить родственника или друга помочь вам.
Лицо. В частности, осмотрите нос и ноздри, губы (снаружи и с внутренней стороны), а также уши с обеих сторон.
Шея и грудная клетка. Женщинам также стоит проверить кожу под грудью.
Руки. Станьте перед зеркалом в полный рост. Начните осмотр с локтей. Далее проверьте руки с обеих сторон.
Ладони. Осмотрите обе ладони, а также кожу между пальцами и под ногтями.
Спина. Встаньте перед зеркалом в полный рост и, используя маленькое зеркальце, проверьте шею, плечи, верхнюю и нижнюю часть спины. Дополнительно осмотрите ягодицы, гениталии и межъягодичную складку.
Ноги. Проверьте переднюю и заднюю часть ног от бедра до голени, лодыжки, промежутки между пальцами ног и ступни.
Также в Центре отметили, что каждый может защитить себя от развития меланомы, соблюдая определенные правила:
Ограничьте время пребывания на солнце.
Следите за УФ-индексом.
Находитесь в тени, когда ультрафиолетовые лучи наиболее интенсивны.
Носите головные уборы и защитную одежду.
Правильно подбирайте солнцезащитные очки.
Не используйте оборудование и лампы для искусственного загара.
Защищайте детей от солнечных лучей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее онкохирург Национального института рака Сергей Дедков рассказал, как распознать у себя симптомы меланомы.