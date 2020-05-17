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/ Онкология

Как самому распознать опасную родинку: простые правила

5.9т
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Самостоятельный осмотр человеком всех пятен на своем теле может предупредить развитие такого опасного заболевания как меланома.

Правила защиты от нее собственного тела и самообследования в Facebook опубликовал Центр общественного здоровья Украины, отметив, что 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с меланомой.

В Центре сообщают, что если вовремя заметить и среагировать на опасное распространение меланомы на теле, заболевание можно предотвратить. Правила обследования тела следующие:

В Центре общественного здоровья сообщили правила обследования собственного тела на опасные родинки

В Центре общественного здоровья сообщили правила обследования собственного тела на опасные родинки

Белорусские новости

  • Кожа головы. Для обследования затылка возьмите зеркало. Вы также можете попросить родственника или друга помочь вам.

  • Лицо. В частности, осмотрите нос и ноздри, губы (снаружи и с внутренней стороны), а также уши с обеих сторон.

  • Шея и грудная клетка. Женщинам также стоит проверить кожу под грудью.

  • Руки. Станьте перед зеркалом в полный рост. Начните осмотр с локтей. Далее проверьте руки с обеих сторон.

  • Ладони. Осмотрите обе ладони, а также кожу между пальцами и под ногтями.

  • Спина. Встаньте перед зеркалом в полный рост и, используя маленькое зеркальце, проверьте шею, плечи, верхнюю и нижнюю часть спины. Дополнительно осмотрите ягодицы, гениталии и межъягодичную складку.

  • Ноги. Проверьте переднюю и заднюю часть ног от бедра до голени, лодыжки, промежутки между пальцами ног и ступни.

Также в Центре отметили, что каждый может защитить себя от развития меланомы, соблюдая определенные правила:

  • Ограничьте время пребывания на солнце.

  • Следите за УФ-индексом.

  • Находитесь в тени, когда ультрафиолетовые лучи наиболее интенсивны.

  • Носите головные уборы и защитную одежду.

  • Правильно подбирайте солнцезащитные очки.

  • Не используйте оборудование и лампы для искусственного загара.

  • Защищайте детей от солнечных лучей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее онкохирург Национального института рака Сергей Дедков рассказал, как распознать у себя симптомы меланомы.

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Автор
Марина Погорилко
Тег
Центр общественного здоровья
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