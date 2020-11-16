Усовершенствования в лечении рака позволили снизить уровень смертности от этого заболевания на 27% всего за последние 30 лет. Однако эти показатели можно улучшить благодаря новым инновационным решениям, которые появляются в данной сфере.

Лидерами в медицинских противораковых разработках остаются такие страны как США, Германия, Великобритания, Израиль. В первую очередь благодаря тому, что эти государства нацелены на финансовую поддержку научных исследований в области медицины. Так, в прошлом году правительство Израиля разработало 5-летнюю программу в поддержку медицинских стартапов и выделило более 260 миллионов долларов на развитие высоких технологий в здравоохранении. Это отличная мотивация для новых открытий в медицине и для постоянного роста квалифицированных кадров. Ежегодно в стране регистрируют более 500 стартапов, из них около 40 – в сфере цифровой медицины.

Ультразвук против раковых опухолей

Одна из недавних экспериментальных технологий, разработанная при участии израильских ученых – воздействие ультразвука на раковую опухоль. Первые эксперименты показали уничтожение 80% новообразования за один сеанс. Этот метод не задействует химическую терапию и не вызывает побочных эффектов. Низкочастотный ультразвук поражает вредоносные микроорганизмы с помощью сигнала гена, введенного специально в организм. Этот процесс перезапускает иммунную систему и разрушает скопление раковых клеток. Автор исследования Тали Илович заявила, что после недавних экспериментов над грызунами, ультразвуковая терапия дает большие надежды на комплексное излечение рака у человека.

Окисление злокачественных клеток

Другие лидеры противораковых достижений – американцы. Стэндфордские ученые обнаружили, что кислота со сложным названием дигомо-гамма-линоленовая (жирная кислота класса омега-6), убивает раковые клетки. Проводя опыты на нематодах (круглые черви), медики подтвердили, что рацион с добавлением этой кислоты запускает у червей процесс, схожий с ферроптозом у человека – при пищеварении убиваются все зародышевые и стволовые клетки. Ферроптоз – это тип программируемой окислительной гибели патологической клетки в организме человека. Разработчики получили грант в размере 1,4 млн долларов для более детального изучения и применения метода. Если результаты будут успешными, это может стать эффективным и быстрым способом лечения онкозаболеваний.

"Убийца" рака молочной железы

Одно из самых распространенных средств в борьбе с раком – химиотерапия. Но она вызывает побочные эффекты за счет своей токсичности. Сотрудники еще одного американского университета, Арканзасского, создали препарат, способный убивать рак молочной железы и не вызывать побочных реакций в организме. Руководитель исследования Хасан Бейзави поясняет, что они используют наноматериалы, которые точечно попадают в злокачественные клетки в молочной железе, совсем не цепляя другие жизненно важные органы. Сейчас препарат проходит тесты на безопасность и эффективность. Если клинические исследования завершатся успешно, то скоро он поступит в продажу.

"Троянский конь" без побочных эффектов

Британский институт исследования рака тоже работает над минимизацией побочных эффектов при лечении раковых больных. Новый препарат маскирует токсичные молекулы в антителах, за счет чего вред не наносится всему организму, а лишь раковой клетке. Это лекарство еще называют "Троянским конем", так как его молекулы убивают злокачественную клетку изнутри. Эффективность препарата уже подтверждена в борьбе с раком кишечника, поджелудочной железы, гортани и головного мозга. Для более широкого и доступного использования должно пройти еще несколько лет исследований. При этом, результаты первого этапа тестирования очень многообещающие и показывают эффективность даже на последней стадии болезни.

Именно благодаря подобным стартапам медики в развитых странах сейчас могут спасать жизни людей значительно эффективнее. Ведь таким же способом в свое время были открыты химиотерапия, лучевая, таргетная, гормональная и иммунотерапии, а также многие другие методы и лекарственные препараты.

Динамика развития показывает, что сегодняшние экспериментальные методы лечения уже завтра будут конвенциональными. География данных методов довольно разнообразна. Часто для лечения сложных случаев или редких видов рака необходимо выезжать заграницу, проводить там операционные вмешательства и оплачивать дорогостоящие процедуры, собирая средства, как говориться, "всем миром". Во избежание подобных рисков можно застраховать себя и свою семью от онкологии. Полис покрывает расходы на лечение, включая медикаменты. Если ту или иную процедуру невозможно осуществить в Украине, пациента обычно отправляют в проверенные клиники Израиля, Европы, Южной Кореи и других стран, где шансы победить недуг гораздо выше.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!