Как отличить коронавирус от рака легких: врач дал совет

Рак легких можно спутать с коронавирусом (COVID-19) из-за схожих симптомов.
Как пишет The Sun, глава британской ассоциации по борьбе с раком легких Роберт Ринтул сообщил, что существует несколько ключевых различий между этими заболеваниями.
Так, сухой кашель с одышкой, лихорадкой, болью в мышцах и потерей обоняния и вкуса вполне может быть при COVID-19.
"Однако если у вас наблюдается необъяснимый постоянный кашель в течение трех или более недель, возможно, вы потеряли часть веса, чувствуете усталость, кашляете кровью или получаете повторные заражения органов грудной клетки – это может быть рак легких", – предупредил он.
У COVID-19 и онкологии бывают разные симптомы. Источник: ТАСС
ТАСС
По словам специалиста, хотя респираторные симптомы наблюдаются при обоих заболеваниях, коронавирусная инфекция, скорее всего, проявится внезапно.
При этом для COVID-19 более типична потеря запаха или вкуса, мышечные боли, лихорадка и гриппоподобные симптомы в течение одной или двух недель.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые испытали новый тест, который позволит провериться на COVID-19 за несколько секунд.
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