Как отличить коронавирус от рака легких: врач дал совет

Потеря части веса, кашель с кровью или повторные заражения органов грудной клетки могут быть при раке легких

Сухой кашель с одышкой, лихорадкой, болью в мышцах и потерей обоняния и вкуса может быть при коронавирусе

Рак легких можно спутать с коронавирусом (COVID-19) из-за схожих симптомов.

Как пишет The Sun, глава британской ассоциации по борьбе с раком легких Роберт Ринтул сообщил, что существует несколько ключевых различий между этими заболеваниями.

Так, сухой кашель с одышкой, лихорадкой, болью в мышцах и потерей обоняния и вкуса вполне может быть при COVID-19.

"Однако если у вас наблюдается необъяснимый постоянный кашель в течение трех или более недель, возможно, вы потеряли часть веса, чувствуете усталость, кашляете кровью или получаете повторные заражения органов грудной клетки – это может быть рак легких", – предупредил он.

У COVID-19 и онкологии бывают разные симптомы. Источник: ТАСС ТАСС

По словам специалиста, хотя респираторные симптомы наблюдаются при обоих заболеваниях, коронавирусная инфекция, скорее всего, проявится внезапно.

При этом для COVID-19 более типична потеря запаха или вкуса, мышечные боли, лихорадка и гриппоподобные симптомы в течение одной или двух недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые испытали новый тест, который позволит провериться на COVID-19 за несколько секунд.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!