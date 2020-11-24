Израильские ученые впервые удалили раковые клетки "элегантной химиотерапией"

Израильские ученые с помощью "элегантной химиотерапии" смогли уничтожить раковые клетки у мышей, не вызвав никаких побочных эффектов.

Об этом сообщило издание Times of Israel. По словам ученых, со временем эта технология поможет продлить жизнь онкобольных людей.

"Это первое исследование в мире, которое доказывает, что система редактирования генома CRISPR, которая работает путем разрезания ДНК, может эффективно использоваться для лечения рака у животных", – сказал профессор Дэн Пир, эксперт по раку из Тель-Авивского университета.

По словам ученых, раковые клетки, обработанные таким образом, никогда больше не станут активными.

"Если мы сможем использовать эту технологию, то за три процедуры мы сможем уничтожить опухоль. Эта технология может физически разрезать ДНК в раковых клетках, и эти клетки не выживут", – подчеркнул Пир.

Он также назвал этот метод "элегантной химиотерапией" и признался, что мечтает о том, когда он заменит традиционное лечение рака, которое может нанести серьезный ущерб больным, поскольку применяется ко всему телу.

В исследовании использовалась технология редактирования генома, которая в настоящее время применяется только при редких заболеваниях и только на удаленных из организма клетках. Оно была адаптирован для редактирования или "удаления" раковых клеток.

Как сообщал OBOZREVATEL, модифицированный штамм каннабиса, созданный учеными, может быть разрушителен для некоторых видов раковых клеток, оставаясь при этом совершенно безвредным для собственных клеток человеческого организма.

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