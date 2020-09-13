Электронные сигареты способствуют развитию рака груди – ученые

Кирилл Лютый Онкология 01:43, 14.09.2020

Воздействие паров электронных сигарет создает среду, способствующую развитию опухолей в груди и других частях тела.

К такому выводу пришли ученые из Йельского и Принстонского университетов, которые провели эксперимент на мышах, передает Daily Mail.

Одну группу грызунов держали на свежем воздухе, а другую – в помещении с парами вейпа. Затем обеим группам сделали уколы с клетками рака груди и спустя неделю выяснилось, что у второй группы опухоли росли в два раза быстрее.

У мышей, вдыхавших пары электронных сигарет, также с большей вероятностью развиваются легочные метастазы, которые часто приводят к летальному исходу.

Как писал OBOZREVATEL, врачи определили опасный компонент смеси для вейпов, который вызывает онкозаболевания.

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