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/ Онкология

Комаровский пояснил, как вакцины от COVID-19 могут помочь борьбе с раком

2.2т
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Изобретение вакцины против коронавируса может подтолкнуть ученых к прорыву в лечении онкологических заболеваний.

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман высказал украинский педиатр Евгений Комаровский. Запись разговора вышла на YouTube-канале журналистки 11 января (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Комаровский и Бацман
Комаровский и Бацман. Источник: Скриншот видео

Врач отметил, что речь идет о мРНК-вакцинах. По этой технологии производятся уже две вакцины от SARS-CoV-2 – американской компанией Moderna и немецкой BioNTech совместно с американской Pfizer.

"Благодаря пандемии выиграют те, у кого есть мозги, кто может делать правильные выводы. Скорее всего, благодаря мРНК-вакцинам будет огромный прорыв в области лечения онкологических больных. Это очень важно", – сказал Комаровский.

Он добавил, что BioNTech была лидером в исследованиях того, как с помощью мРНК-вакцин бороться с онкологическими заболеваниями. В итоге немецкой фирме удалось, используя эти разработки, создать вакцину против COVID-19.

"Суть ее состоит в том, что молекулы РНК в особой наножировой пленочке попадают в организм (это очень сложно даже просто объяснить!), и они в самом организме человека начинают производить один из белков вируса, и тут же в огромном количестве на него вырабатываются антитела. Такой технологии никогда в медицине не было. Надо учитывать, что РНК и жировая пленка, в которой она находится, очень нестабильны. Поэтому и нужна очень низкая температура [для хранения таких вакцин]", – отметил педиатр.

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Автор
Дарья Дурова Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персоны
Алеся Бацман Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
лечение рака Вакцина от коронавируса
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