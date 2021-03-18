Боль в спине может быть симптомом рака печени – ученые

Британские медики считают, что боль в районе правой лопатки может быть симптомом онкологического заболевания – рака печени.

Обусловлен данный симптом тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, которые сигнализируют, что боль исходит от лопатки, пишет Express.

Однако на самом деле неприятное ощущение концентрируется в печени. Боль, по данным ученых, может появляться в правом плече или, в отдельных случаях, по всей спине.

К другим признакам рака печени относятся желтый цвет кожных покровов, потеря аппетита, темная или очень бледная моча, отек живота, тошнота или рвота.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, одним из ранних симптомов рака желудка может быть продолжающаяся диспепсия – несварение желудка. Также среди признаков, которые должны заставить человека насторожиться, – необъяснимая потеря веса, длительная усталость и другие.