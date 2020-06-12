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Обнаружен неизвестный ранее симптом COVID-19: развивается вместе с другой болезнью

6.2т
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У людей, страдающих заболеванием поджелудочной железы, был обнаружен новый симптом, который может быть связан с проявлением коронавирусной инфекцией.

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Открытие принадлежит ученым английской Королевской университетской больницы Ливерпуля. Результаты их исследования опубликованы в журнале Gastroenterology.

В частности, в ходе научного эксперимента у группы пациентов с COVID-19, в основном молодых и с избыточным весом или ожирением, неожиданно выявили общее воспаление и высокое содержание сахара, а также жира в крови.

Ученые обнаружили новый симптом COVID-19, который развивается вместе с панкреатитом

Ученые обнаружили новый симптом COVID-19, который развивается вместе с панкреатитом

По словам исследователей, это указало на наличие у пациентов панкреатита, хотя признаки не были типичны для этого заболевания. Поэтому ученые уверены, что их открытие прежде всего поможет медикам намного раньше диагностировать у больных панкреатит.

Стоит отметить, что острый панкреатит – это воспаление поджелудочной железы, сопровождающееся болями в верхней части живота, диареей и рвотой.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое исследование показало, что COVID-19 "захватывает" клетки организма человека, блокируя определенные гены, которые борются с инфекциями.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
болезнь
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