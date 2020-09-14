Обнародован алгоритм действий при подозрении на COVID-19 в Украине

Украинцам рассказали, что нужно делать при первых подозрениях заболевания коронавирусом (COVID -19).

Национальная служба здоровья Украины в Facebook предоставила алгоритм действий при появлении определенных симптомов.

"Если у вас появились симптомы COVID-19, такие как лихорадка, кашель, одышка, затрудненное дыхание, вы позвонить своему врачу, с которым заключили декларацию. При необходимости врач направит к вам мобильную бригаду для тестирования на COVID-19", – говорится в информации.

В НСЗУ добавили, что в случае отсутствия врача или отказа выезда бригады необходимо позвонить на региональную телефонную "горячую линию" по вопросам COVID-19. Номер телефона можно найти на сайте НСЗУ и на сайте covid19.gov.ua.

Результаты тестирования сообщат лично пациенту и врачу. Если диагноз будет подтвержден, то врач должен дать рекомендации по самоизоляции и лечении в домашних условиях, если течение заболевания легкое. В случае тяжелого случая – надо обратиться в больницу. Все контактные лица также должны пройти тестирование на COVID-19.

"В случае, если у вас критическом состоянии (затрудненное дыхание, высокая температура) – звоните 103. Если по заключению бригады экстренной медпомощи вы не нуждаетесь госпитализации, то вам окажут необходимую медицинскую помощь на месте и рекомендации по самоизоляции. Также бригада ЭМП направят к вам мобильную бригаду для забора образцов для тестирования", – добавили в НСЗУ.

В ведомстве подчеркнули, что все услуги по лечению коронавирусной болезни в больнице и необходимые для этого лекарства являются для пациента бесплатными.

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Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в алгоритм тестирования на коронавирус.

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