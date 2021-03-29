Березень – місяць поінформованості про колоректальний рак (рак товстого кишечника). Він настільки поширений серед українців, що за рівнем захворюваності та смертності займає друге місце серед усіх онкологічних хвороб жінок і чоловіків. Щороку медики діагностують близько 16 тисяч нових випадків. На жаль в Україні люди зазвичай надто пізно звертаються по допомогу, тому у нас такий високий рівень смертності. Але подібний діагноз – не вирок якщо вчасно звернутися до лікаря.

Будь-який рак розвивається тоді, коли клітини неконтрольовано ростуть, діляться, але не вмирають. Більшість випадків раку товстої кишки походять від доброякісних пухлин – аденематозних поліпів, які можуть з’являтися на внутрішніх стінках товстого кишечника. Якщо їх вчасно видалити, злоякісне захворювання навіть не встигне розвинутися.

Коли пухлина починає збільшуватися, ракові клітини поширюються на сусідні органи та тканини через кров і лімфу. На останній стадії вони починають колонізувати віддалені органи хворого. На жаль такий запущений стан хвороби практично не підлягає лікуванню.

На ранніх етапах хворий не помічає жодних симптомів і починає скаржитися вже тоді, коли недуга прогресує у важко виліковну або практично невиліковну форму. Тому так важливо регулярно проходити онкоскринінги після 50 років.

Цей тип раку найчастіше трапляється саме у людей за 50, хоча зараз збільшується кількість випадків і серед молодших осіб. Ваш сімейний лікар може порадити трішки раніше почати перевірки якщо хтось із близьких родичів мав колоректальний рак до 60 років, або ви страждаєте від ожиріння, ведете малорухомий спосіб життя чи палите. У групу ризику також потрапляють люди з діабетом, запальними недугами органів травлення, перенесеними раніше іншими онкологічними хворобами, особливо якщо застосовували променеву терапію.

Як можна попередити появу цієї недуги? На жаль не існує чарівної пігулки, чи методу, який би на 100% убезпечив вас від раку товстої кишки. Тим не менш, є заходи, які можуть максимально знизити ризики:

Мінімізуйте споживання насичених жирів, червоного м’яса, ковбас, смаженої та копченої їжі.

За можливості рухайтеся так багато, як тільки зможете. Тут будь-що буде в нагоді: від занять у залі, до прогулянок на свіжому повітрі.

Додавайте до раціону якнайбільше фруктів, овочів та цільнозернових продуктів.

Спробуйте утримувати індекс маси тіла у межах 18,5 – 24,9. Такі його значення свідчать про вашу нормальну вагу. Його можна порахувати ТУТ.

Вчасно лікуйте захворювання органів травного тракту.

І не забувайте регулярно перевірятися. Лікарі рідко назначають колоноскопію під час профілактичних оглядів. Зазвичай просять здати аналіз крові на онкомаркери та кал для виявлення прихованої крові. Тут нема нічого складного та надзвичайного, просто обговоріть це питання зі своїм сімейним лікарем під час наступного візиту.