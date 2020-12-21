Голубовская рассказала, нужно ли сбивать температуру при COVID-19

При начальном инфицировании коронавирусом заболевшему не нужно сбивать повышенную температуру тела, если для этого нет прямых показаний.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказала одна из ведущих инфекционистов Украины Ольга Голубовская. По ее словам, при высокой температуре вирус уменьшает свою способность к воспроизведению.

"Вначале заболевания температуру сбивать нельзя, если для этого нет прямых показаний. Это инсульт, органические поражения головного мозга или склонность ребенка к судорогам. Или же нет сил терпеть ее, либо же она очень высокая. Иначе сбивание температуры увеличивает шансы на возникновение иммунологической фазы", – сказала Голубовская.

По ее словам, повышенная температура тела является защитой для человека против любых возбудителей и эта теория доказана миллионами лет.

"Это и прямая противовирусная защита, синтез интерферона, скорость защитных клеток. И непосредственное воздействие на вирус: при высокой температуре он уменьшает свою способность к воспроизведению", – подытожила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Голубовская отмечала, что Украине увеличивается количество "тяжелых" больных пациентовс коронавирусной инфекцией возрастом до 30 лет.

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