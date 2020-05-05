Новые тарифы и повышение зарплат на 50%: в Минздраве рассказали, что будет с медреформой

До 1 июня Министерство здравоохранения Украины намерено ввести новые принципы финансирования медицинской отрасли и начать ряд важных изменений профильной реформы.

Об этом во время брифинга 5 мая заявил глава ведомства Максим Степанов, подчеркнув, что первые шаги реорганизации стартуют уже 11 мая (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Минздрав срочно готовит изменения в некоторые нормативно-правовые акты, которыми будет предусмотрено, что все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную помощь, получат финансирование из государственного бюджета не меньше чем в 2019 году. Главным закупщиком остается Национальная служба здоровья Украины. Все финансирование будет идти исключительно через нее", – подчеркнул министр.

Степанов добавил, что с 1 июня по государственной программе медицинской гарантии будут дополнительно финансироваться такие пакеты:

первичная медицинская помощь;

экстренная медицинская помощь;

острый инфаркт миокарда;

острый мозжечковый инсульт в стационарных условиях;

4 пакета для лечения коронавируса.

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По его словам, теперь финансирование будет на самом деле покрывать все расходы, необходимые для лечения определенной болезни.

"Чтобы повысить зарплаты 430 тысячам медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд грн. Мы будем обращаться к правительству и Верховной Раде относительно изменений в бюджет. Уже в этом году наши медики должны получить существенное увеличение зарплаты не менее, чем на 50%", – акцентировал внимание глава Минздрава на еще одном направлении работы.

Кроме того, отметил он, с 11 мая начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность всей госпитальной сети, а также разработка и утверждение государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.

После этого на основе полученных данных Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году. Новые тарифы будут основываться на рыночных зарплатах для работников отрасли и качественных стандартах медицинской отрасли.

"Процесс, который стартовал с 1 апреля, трудно назвать реформой, он привел к тому, чтобы закрыть 332 больницы. Мы не допустим такой несправедливости. Наша команда работает над тем, чтобы изменить ситуацию. Это не означает, что мы собираемся прекратить реформу. Ее нужно существенно изменить, учитывая ошибки", – заверил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением к народу. Он дал понять, что ход второго этапа медреформы будет пересмотрен, поскольку под угрозой сокращения оказались 50 тысяч медиков.

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