Ученые выяснили, в каких случаях COVID-19 развиваются неврологические осложнения

Коронавирусная болезнь может приводить к широкому спектру неврологических осложнений не только в тяжелых, но и в умеренных случаях.

К такому выводу пришли ученые из Бостонского университета в Массачусетсе, передает MedicalХpress.

Среди нарушений со стороны нервной системы были выявлены инсульт, судороги, двигательные расстройства, воспалительные заболевания, дисфункция головного мозга, которая вызывает спутанность сознания и бред и многое другое.

В исследовании приняли участие 74 человека, у которых в период с 15 апреля по 1 июля 2020 года был обнаружен COVID-19. Большая часть инфицированных коронавирусом не нуждалась в интенсивной терапии. Это позволило ученым предположить, что неврологические осложнения могут быть обычным явлением у людей с COVID-19 как средней тяжести, так и у людей с тяжелым заболеванием.

Ранее MedOboz писал, что ученые обнаружили новый симптом коронавируса, связанный с глазами.