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/ Неврология

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Ученые выяснили, в каких случаях COVID-19 развиваются неврологические осложнения

  • Нарушения со стороны нервной системы могут наблюдаться не только при тяжелом течении коронавирусной болезни

  • У пациентов, которые не нуждаются в госпитализации, также могут развиваться неврологические осложнения

5.7т
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Коронавирусная болезнь может приводить к широкому спектру неврологических осложнений не только в тяжелых, но и в умеренных случаях.

К такому выводу пришли ученые из Бостонского университета в Массачусетсе, передает MedicalХpress.

Среди нарушений со стороны нервной системы были выявлены инсульт, судороги, двигательные расстройства, воспалительные заболевания, дисфункция головного мозга, которая вызывает спутанность сознания и бред и многое другое.

В исследовании приняли участие 74 человека, у которых в период с 15 апреля по 1 июля 2020 года был обнаружен COVID-19. Большая часть инфицированных коронавирусом не нуждалась в интенсивной терапии. Это позволило ученым предположить, что неврологические осложнения могут быть обычным явлением у людей с COVID-19 как средней тяжести, так и у людей с тяжелым заболеванием.

Ранее MedOboz писал, что ученые обнаружили новый симптом коронавируса, связанный с глазами.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
США
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